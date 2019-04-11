Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar
Ordunun darbe için harekete geçtiği Sudan'da, istihbarat iktidar partisinden 100 kişiyi tutukladı. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.11 Nisan 2019 Perşembe 09:37
İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.
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