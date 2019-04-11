Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar Ordunun darbe için harekete geçtiği Sudan'da, istihbarat iktidar partisinden 100 kişiyi tutukladı. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.

İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi. Ayrıntılar gelecek...

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