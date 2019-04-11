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Seçim 2019 Sayfası

Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar

Ordunun darbe için harekete geçtiği Sudan'da, istihbarat iktidar partisinden 100 kişiyi tutukladı. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.

11 Nisan 2019 Perşembe 09:37
Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar

İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 09:37
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