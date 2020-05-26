Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Buşi Kovid-19’a yakalandı

Buşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, gerekli sağlık önlemlerine uyacağını belirtti.

Bu arada Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Buşi ile resmi bir iş gezisine çıktığını, bu sebeple kendisini karantinaya alacağını ifade etti.

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha Kovid-19’a yakalandı

Sudan’da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkentteki Kuber Hapishanesi’ne konulan eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha’nın da yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sudan'daki siyasi tutuklu aileleri komitesinden yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Taha ve eski Vali Abdurrahim Hüseyin'in tutuklu bulundukları Kuber Hapishanesi’nde Kovid-19’a yakalandığı belirtildi.

Öte yandan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı sebebiyle ve koronavirüs ile mücadele kapsamında 18 eyalette 600’ü aşkın mahkumun affedildiği belirtildi. Affedilenler arasında kişilere karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş olanların bulunmadığı vurgulandı.

Vaka sayısı 3 bin 976’ya ulaştı

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Mayıs itibarıyla 5 kişinin daha Kovid-19’dan hayatını kaybettiği, 45 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının 156 artarak 3 bin 976'ya, ölü sayısının 170’e çıktığı, şu ana kadar 503 kişinin de iyileştiği bilgisi paylaşıldı.