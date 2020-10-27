Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan: Yasama Meclisi kurulmadan İsrail'le tam normalleşme gerçekleştirilemez

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Yasama Meclisi kurulana kadar İsrail ile tam bir normalleşmenin hayata geçirilmeyeceğini söyledi.



Devlet kanalı Sudan TV'ye konuşan el- Burhan, normalleşmenin henüz sonuçlanmadığını vurgulayarak, "İsrail ile tam normalleşme Yasama Meclisi kurulmadan gerçekleştirilemez." dedi.

Ülkede henüz bir Yasama Meclisi bulunmuyor ve ülke geçiş hükümeti tarafından yönetiliyor. Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin daha önce İsrail ile normalleşme anlaşmasının yürürlüğe girmesinin yasama meclisinin kurulması ile anayasal yapının tamamlanmasının ardından gerçekleşeceğini, konunun parlamentonun onayına bağlı olduğunu kaydetmişti.

- El- Burhan'dan "normalleşme" yerine "uzlaşma" ifadesi önerisi

Ülkesinin büyük bir ekonomik krizle boğuştuğunu, normalleşmenin ekonomik ve siyasi yararları olabileceğini savunan el-Burhan, "Normalleşme yerine uzlaşma ifadesini kullanalım. İsraille normalleşmek için herhangi bir şantajla karşılaşmadığımızı da teyit etmek istiyorum. Yaptırımlar ve terörü destekleyen devletler listesinde yer almamız dolayısıyla dünyadan soyutlandık. Sudan halkı bundan çok zarar gördü ve biz çıkarlarımızı kolluyorduk. Bölgedeki diğer ülkeler gibi İsrail ile ilişkileri normalleştirme hakkına sahibiz." ifadelerini kullandı.

Normalleşme kararının ülkedeki siyasi partilerin çoğunluğu tarafından kabul edildiğini ileri süren el-Burhan, Sudan’ın İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümü desteklediğini, Arap Birliği ve Arap zirvelerinde alınan kararlara bağlı olduğunu vurguladı.



Sudanlı yetkililerin haftalardır ABD'nin Hartum'u terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarma kararının İsrail ile normalleşmeyle bağlantısı olmadığı yönündeki açıklamalarının aksine el-Burhan, iki dosyanın birbiriyle bağlantılı olduğunu savunarak, "Normalleşme olmadan Sudan’ın isminin terör listesinden çıkarılmasından bahsetmek mümkün değil." diye konuştu.

El-Burhan, Aralık 2018’de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan kitlesel protestoların ardından Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in 11 Nisan 2019’da askeri darbeyle devrilmesi sonucu iktidara gelen asker sivil ortak geçiş dönemi idaresi Egemenlik Konseyi’ne başkanlık ediyor.

- Sudan, İsrail ile normalleşme kararı alan 5. Arap ülkesi oldu



ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim Cuma günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.



Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.



Sudan böylece Mısır (1979), Ürdün (1994) ve geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in ardından İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğini açıklayan 5. Arap ülkesi oldu.



Sudan hükümetinin İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaştıklarını açıklamasının ardından iktidar ortağı partilerin de aralarında olduğu birçok siyasi grup karara tepki göstermişti.