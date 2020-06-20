Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dakalu: Etiyopya'nın kalkınma hamleleri onur verici

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu, Etiyopya'nın kalkınma hamlelerinin Afrika için onur verici olduğunu ifade etti.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Etiyopya'ya 2 günlük ziyaret gerçekleştiren Dakalu, temaslarının son gününde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi.

Ekonomik amaçlı ziyarette, iki ülkeyi ilgilendiren birçok konu görüşüldü.

Açıklamaya göre Dakalu, Ahmed ile görüşmesinde Etiyopya'nın kalkınma hamlelerinden övgüyle söz etti, bunun Afrika için onur verici olduğunu belirtti.

Etiyopya Başbakanı Ahmed de Dakalu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, görüşmeyi, önemli ve tarihi bir ziyaret olarak nitelendirdi.

Ahmed, iki ülke ilişkilerinin her alanda gelişmesini temenni ettiğini vurguladı.



Sudan basını, ikilinin sınır anlaşmazlığı ve Hedasi Barajı krizi gibi ortak meseleleri de ele aldığını yazdı.

Hedasi Barajı ile ilgili Sudan'ın girişimiyle bir haftadır yürütülen görüşmeler, Mısır ve Etiyopya'nın olumsuz ve uzlaşmaz tutumları nedeniyle çarşamba günü somut bir netice alınamadan sona ermişti.



