Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe ile benzer özellikler taşıyan Şanlıurfa'daki Karahantepe'de geçen yıl kısmen ortaya çıkarılan özel amaçlı dörtgen planlı yapıda bu yıl kapsamlı kazı yapılacak. Taş Tepeler Projesi Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, "(Dörtgen planlı yapı) Üstündeki taşları, o binayı, odayı kapatan taşları bu yıl kaldıracağız ve o alanda kazı yapacağız. Bu mekan zaten özel amaçlarla inşa edilmiş bir mekan. Dolayısıyla o odanın da bize birtakım sürprizler sunacağını söyleyebiliriz" dedi.