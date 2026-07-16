  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her 14 saniyede bir uçak geçti: Türk hava sahası vızır vızır çalışıyor Bomba detayda saklı: Fenerbahçe, Mourinho'yu bekliyor! Ortalık Real'de karışacak gibi... Maymun ailesine yeni bir tür daha katıldı Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi Sağlık Bakanlığı resmen açıkladı! Sigarayı bıraktırmak için bir hizmet daha Ahmedinejad iddiası İran'ı karıştırdı! Resmi açıklama bekleniyor Mısır patlatmanın sırrı: Taktik bu kadar basit! Siz de bunu deneyin, bu noktaları yaparak test edin
Kültür Sanat
18
Yeniakit Publisher
Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe ile benzer özellikler taşıyan Şanlıurfa'daki Karahantepe'de geçen yıl kısmen ortaya çıkarılan özel amaçlı dörtgen planlı yapıda bu yıl kapsamlı kazı yapılacak. Taş Tepeler Projesi Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, "(Dörtgen planlı yapı) Üstündeki taşları, o binayı, odayı kapatan taşları bu yıl kaldıracağız ve o alanda kazı yapacağız. Bu mekan zaten özel amaçlarla inşa edilmiş bir mekan. Dolayısıyla o odanın da bize birtakım sürprizler sunacağını söyleyebiliriz" dedi.

#1
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

Taş Tepeler Projesi kapsamında kazı çalışmalarının sürdüğü Karahantepe'de, geçen yıl kısmen gün yüzüne çıkarılan özel amaçlı dörtgen planlı yapıda bu sezon önemli keşifler yapılması bekleniyor.

#2
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji çalışmalarından Taş Tepeler Projesi kapsamında Karahantepe'de 7 yıldır yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki kısmı başladı.

#3
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe ile benzer özellikler taşıyan Karahantepe'de bugüne kadar neolitik döneme ait 250'nin üzerinde "T" biçimli dikili taşın yanı sıra insan figürlü heykeller ve hayvan betimlemeleri gün yüzüne çıkarıldı.

#4
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

Ekim ayına kadar sürecek çalışmalarda geçen yıl kısmen ortaya çıkarılan özel amaçlı dörtgen planlı yapıda kapsamlı kazı yapılacak.

#5
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine, Karahantepe'de kazı çalışmalarının 7. yılında yeni sezona başladıklarını belirterek, sezon sonunda alanın koruma çatısıyla örtüleceğini söyledi.

#6
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

Kazıların bu yıl höyüğün tek bir bölümünde yoğunlaştırıldığını ifade eden Karul, ana kayanın üzerindeki yapı kalıntılarını bütüncül şekilde ortaya çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

#7
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

Karahantepe'nin bugüne kadar arkeoloji dünyasını şaşırtan çok sayıda buluntuya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Karul, bu yıl da benzer sürprizlerin yaşanmasını beklediklerini kaydetti.

#8
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

Geçen yıl kısmen açığa çıkarılan dörtgen planlı yapıya dikkati çeken Karul, şunları söyledi:

#9
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

"Üstündeki taşları, o binayı, odayı kapatan taşları bu yıl kaldıracağız ve o alanda kazı yapacağız. Bu mekan zaten özel amaçlarla inşa edilmiş bir mekan. Dolayısıyla o odanın da bize birtakım sürprizler sunacağını söyleyebiliriz."

#10
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

Karul, yapının bir köşesinde üzeri büyük yassı taşlarla kapatılmış bir odanın bulunduğunu, odanın girişinin sığ bir dolguya açılması nedeniyle içeriden kazı yapılamadığını, bu nedenle üst örtü taşlarının kaldırılarak çalışmalara başlanacağını anlattı.

#11
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

SÜRPRİZ BULGULARA ULAŞILMASI BEKLENİYOR Karahantepe'nin kazı sürecinde her zaman şaşırtıcı sonuçlar veren bir alan olduğunu ifade eden Karul, şunları kaydetti:

#12
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

"Ekim ayına kadar buradayız. Bizim de bilmediğimiz birtakım sürprizler kuşkusuz bekliyoruz. Öngördüklerimiz var ama hiç hesaba katmadıklarımız da olacaktır. Umarım başarılı bir sezon olur. Özellikle geçtiğimiz yıl kısmen açtığımız dörtgen planlı bir yapı vardı. Bu yapının bir köşesinde üzeri büyük yassı taşlarla kapatılmış bir oda açığa çıkarmıştık.

#13
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

Bu odanın, mekanın içerisine bakan bir kapısı var. Bu kapı oldukça sığ bir dolguya açılıyor, yani yaklaşık 1 metrelik. O kapıdan girip içerisini kazmak mümkün değil. Üstündeki taşları, o binayı, odayı kapatan taşları bu yıl kaldıracağız ve o alanda kazı yapacağız. Bu mekan zaten özel amaçlarla inşa edilmiş bir mekan. Dolayısıyla o odanın da bize birtakım sürprizler sunacağını söyleyebiliriz."

#14
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

Karahantepe'de yapımı tamamlanma aşamasına gelen araştırma merkezinin çalışmalara önemli katkı sağlayacağını belirten Karul, Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer yerel kurumların desteğinin kazıları hızlandırdığını ifade etti.

#15
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

Karahantepe’den kareler…

#16
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

Karahantepe’den kareler…

#17
Foto - Tarihe ışık tutacak kazılar yeniden başladı! Karahantepe'de ‘gizemli oda’da yeni keşif beklentisi

Karahantepe’den kareler…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk kahvesi ile beyazlamış saçlarınızı siyaha dönüştürün: 3 kaşık bile yetiyor...
Kadın - Aile

Türk kahvesi ile beyazlamış saçlarınızı siyaha dönüştürün: 3 kaşık bile yetiyor...

Beyazlamış saçlarınız, kendinizi çok yaşlı hissetmenize neden olabilir. Doğal yöntemler arasında olan kahve, yoğurt ve hindistan cevizi yağı..
7 kez ameliyat olan oyuncu: Beni Allah'a yakınlaştırdı
Sağlık

7 kez ameliyat olan oyuncu: Beni Allah'a yakınlaştırdı

7 ayrı ameliyat geçiren ve yaşadığı sağlık sorunlarının ardından konuk olduğu programda bu sürecin hayata bakışını değiştirdiğini anlatan oy..
Milletin parasını Atatürk maskesiyle çaldı! Bir Soygunun Anatomisi

Milletin parasını Atatürk maskesiyle çaldı! Bir Soygunun Anatomisi
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Gündem

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ..
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı
Gündem

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Yeni gün operasyonla başladı: Çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı
Gündem

Yeni gün operasyonla başladı: Çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla ve MED yapımın sahibi yapımcı Fatih Aksoy'un aralarında bulu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23