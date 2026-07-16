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Maymun ailesine yeni bir tür daha katıldı

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Maymun ailesine yeni bir tür daha katıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti yağmur ormanlarında, pembeye çalan turuncu dudakları ve çıkardığı kükremeyi andıran seslerle diğer maymun türlerinden kolayca ayırt edilebilen yeni bir tür keşfedildi.

#1
Foto - Maymun ailesine yeni bir tür daha katıldı

"PLoS One" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, ülkenin Lomami Milli Parkı'nın yağmur ormanlarında, yüksek ağaç tepelerinde yaşayan maymunun ilk kez 2008 yılında yerel halk tarafından görüldüğünü belirtti.

#2
Foto - Maymun ailesine yeni bir tür daha katıldı

Araştırmacılar yapılan detaylı incelemeler sonucu maymunun, daha önce bilim dünyasında tanımlanmamış bir türe ait olduğunu tespit etti.

#3
Foto - Maymun ailesine yeni bir tür daha katıldı

Bilim insanları, ülkenin biyolojik çeşitliliğine atıfla "Colobus congoensis" adını verdikleri maymunun, son 75 yılda Afrika kıtasında keşfedilen beşinci maymun türü olduğunu vurguladı.

#4
Foto - Maymun ailesine yeni bir tür daha katıldı

Yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki maymunun, siyah kürke, pembeye çalan turuncu renkte dudaklara ve göz çevresinde gri renkte bir bölgeye sahip

#5
Foto - Maymun ailesine yeni bir tür daha katıldı

Araştırmacılar, kolobus maymunları grubuna ait bu türün, aynı gruptaki diğer maymunlardan farklı olarak kükremeyi andıran sesler çıkardığını ve bu seslerin türü ayırt eden özelliklerden biri olduğunu kaydetti.

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