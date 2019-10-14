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Sudaki kalsiyum böbrek taşı yapar mı? Kireçli su böbrek taşı yapar mı?

Böbrek taşı neden olur? Besinlerle alınan gıdalar ile onları parçalaşacak enzimlere doğuştan sahip olunmaması ve üriner sistemdeki bozukluk nedeniye dışarı atılamayan küçük parçalar nedeniyle böbrek taşı oluşabilir. Sudaki kalsiyum böbrek taşı yapar mı? Kireçli su böbrek taşı yapar mı? Özellikle sindirim sistemi hastalıkları, hastanın bağırsakta herhangi bir problem olması veya idrar yolları enfeksiyonların sık geçirilmesi de böbrek taşlarına zemin hazırlamaktadır.

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:56
Sudaki kalsiyum böbrek taşı yapar mı? Kireçli su böbrek taşı yapar mı?

Böbrek taşı neden olur? Besinlerle alınan gıdalar ile onları parçalaşacak enzimlere doğuştan sahip olunmaması ve üriner sistemdeki bozukluk nedeniye dışarı atılamayan küçük parçalar nedeniyle böbrek taşı oluşabilir. Sudaki kalsiyum böbrek taşı yapar mı? Kireçli su böbrek taşı yapar mı? Özellikle sindirim sistemi hastalıkları, hastanın bağırsakta herhangi bir problem olması veya idrar yolları enfeksiyonların sık geçirilmesi de böbrek taşlarına zemin hazırlamaktadır. Sudaki kalsiyum böbrek taşı yapar mı? sorusuna ilişkin haberin detayları.

İçme suyunda bulunan kalsiyumun böbrek taşı yapması zannedilenin aksine pek mümkün görülmüyor. Uzmanlar tam da tersine kalsiyumdan zengin mineral zengini su içmek böbrek taşı oluşumunu engelleyebilir diye düşünüyor. Kısacası, mineral zengini sert suların böbrek taşı açısından ciddi bir risk oluşturdukları söylenemez. Taş oluşumuna yatkın kişiler her türlü suyu sık ve bol içebilirler. 

Suyun sertliğini, içinde erimiş olan mineraller belirliyor. İçindeki mineral miktarı çok düşük, yani halk arasında 'yumuşak' olarak adlandırılan suyla beslenen kişilerde oksalat bağırsakta daha fazla emiliyor, kan dolaşımı ve böbreklerin içinde kalsiyumla birleşip kalsiyum taşını oluşturuyor. Halbuki kalsiyumdan daha fazla beslenildiğinde kalsiyum ile oksalat bağırsak içinde birbirine bağlanıyor ve emilim gerçekleşmiyor. Hem kalsiyum hem de oksalat az emiliyor. Dolasıyla kalsiyum taşı daha az gözüküyor. Özetle kalsiyum tuzu bulunan sudan tüketen kişilerde böbrek taşı hastalığı az görülüyor.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:56
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