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Suda pişirilen mısırın faydaları

Haşlanan bazı gıdaların suları vitamin ve mineral deposu olmasına rağmen yararları bilinmediği için dökülür. Eğer sizde haşlama sularını döküyorsanız bu haberden sonra vazgeçeceksiniz.

01 Mayıs 2018 Salı 09:34
Suda pişirilen mısırın faydaları

NOHUT SUYU

Nohut suyu, protein bakımından oldukça zengindir. Hatta içinde bulunan protein yumurta ile eşit miktardadır.

TURŞU SUYU

Turşu suyu içinde bulunan baharat sebebi ile salatalarda sos yerine kullanılabilir. Özellikle patates salatasına çok yakışan bir sostur.

MISIR SUYU

Mısırı haşladıktan sonra suyunu küçük kapların içine koyun ve saklayın. Daha sonra baharatlarla zenginleştirerek çorbalarınızın içine koyabilirsiniz. Ayrıca eğer bahçeniz varsa ve ya da çiçek bakıyorsanız mısır suyunu gübre olarak kullanılabilir

PATATES SUYU

Patates suyu da atılmaması gereken haşlama sularındandır. Patates haşlandıktan sonra suyunu saklayın ve bu suyu çorbalara sos olarak kullanın. Bunun dışından patates suyunu sosları koyulaştırmak içinde kullanabilirsiniz.

MAKARNA SUYU

Makarna suyu nişasta bakımından zengindir. Makarna suyunu da sos yaparken ya da kıvamını tutturamadığınız çorbaların içine karıştırabilirsiniz.

 

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:34
  1. haşlama suyu
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