Suda pişirilen mısırın faydaları
Haşlanan bazı gıdaların suları vitamin ve mineral deposu olmasına rağmen yararları bilinmediği için dökülür. Eğer sizde haşlama sularını döküyorsanız bu haberden sonra vazgeçeceksiniz.01 Mayıs 2018 Salı 09:34
NOHUT SUYU
Nohut suyu, protein bakımından oldukça zengindir. Hatta içinde bulunan protein yumurta ile eşit miktardadır.
TURŞU SUYU
Turşu suyu içinde bulunan baharat sebebi ile salatalarda sos yerine kullanılabilir. Özellikle patates salatasına çok yakışan bir sostur.
MISIR SUYU
Mısırı haşladıktan sonra suyunu küçük kapların içine koyun ve saklayın. Daha sonra baharatlarla zenginleştirerek çorbalarınızın içine koyabilirsiniz. Ayrıca eğer bahçeniz varsa ve ya da çiçek bakıyorsanız mısır suyunu gübre olarak kullanılabilir
PATATES SUYU
Patates suyu da atılmaması gereken haşlama sularındandır. Patates haşlandıktan sonra suyunu saklayın ve bu suyu çorbalara sos olarak kullanın. Bunun dışından patates suyunu sosları koyulaştırmak içinde kullanabilirsiniz.
MAKARNA SUYU
Makarna suyu nişasta bakımından zengindir. Makarna suyunu da sos yaparken ya da kıvamını tutturamadığınız çorbaların içine karıştırabilirsiniz.
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