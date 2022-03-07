Suda doğum nedir ve faydaları nelerdir? Suda doğum ile gebenin stresi azalıyor!

Suda doğum nedir?

Anne adayının, doğum için özel olarak tasarlanmış küvet benzeri bir ünite içine girmesi ile başlayan suda doğum, doktor kontrolünde, vajinal doğum ile bebeğin dünyaya gelmesi ile son bulur. Diğer doğum türleri ile aynı oranda riskler taşıdığından güvenle tercih edilen bu yöntem sayesinde kan akımı artar, böylece rahim içinde olan kasılmalar rahatlıkla düzene girer. Sıcak suyun etkisiyle bebeğin dünyaya gelişi sırasında oluşabilecek vajina yırtılması riski azalır. Rahim içinde su dolu bir kesecikte yer alan bebek, benzer sıcaklıkta su ile dolu bir havuzun içinde doğduğundan daha az ağlar ve daha sakin olur. Anne adayına ve bebeğe yan etkisi ya da zararı bulunmayan suda doğum yöntemi uygulanmadan önce, anne adayı ve bebek gerekli sağlık kontrollerinden geçirilir. Suda doğumun tam donanımlı suda doğum ünitesine sahip hastanelerde, deneyimli bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi büyük önem taşır.

Suda doğum ile gebenin stresi azalıyor!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nuray Aydın, doğum sancılarının daha az hissedilmesini sağlayan “Suda Doğum” yönteminin, şehir hastaneleri bünyesinde suda doğum ünitelerinin açılmasıyla yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Aydın, anne adaylarının yeni tercihlerinden olan yöntemle ilgili önemli bilgiler verdi.

Avrupa ve Amerika’da uzun yıllardır uygulanan suda doğum yöntemine ülkemizde de talep giderek artıyor. Denizli Doğal Doğum Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nuray Aydın, sancıların sıcak suyun etkisiyle daha az hissedilmesi nedeniyle, bu yöntemin tercih sebebi olduğunu söyledi.

Suda doğumun; alternatif bir doğal doğum yöntemi olduğunu kaydeden Dr. Nuray Aydın, bu yöntemde doğumun; özel olarak üretilmiş olan havuzda, özel eğitimli doktor ve ebeler eşliğinde gerçekleştiğini ifade etti.

Uz. Dr. Nuray Aydın Suda Doğum yöntemi ile ilgili şu bilgileri verdi:

Doğum Özel Havuzda Gerçekleşiyor

Suda doğum havuzu genellikle 2 metre genişliğinde ve 70 cm yüksekliğindedir. Havuzda hijyen maksimum seviyede sağlanmıştır. Anne doğum öncesinde alışmak için suya girip çıkabilir. Su, oturan annenin koltuk altı seviyesindedir. Suyun sıcaklığı ise 37 derece yani vücut sıcaklığı kadardır. Doğum esnasında hamilenin eşi ve sağlık personeli havuzun yanında bulunurlar.

Anne suya girince suda vücut ağırlığı hafifler, kan dolaşımı hızlanır. Suyun rahatlatıcı etkisiyle kasılmayı sağlayan ‘oksitosin’ ve doğal morfin diye bilinen ‘endorfin’ salgılanması artar, adrenalin ve stres azalır. Kasılmalar kuvvetlenir, kasılmaların arasında kaslar gevşer, ağrı daha kolay başa çıkılabilir hale gelir, anne rahatlar ve doğum hızlanır. Sıcak suyun etkisiyle bebeğin dünyaya gelişi sırasında oluşabilecek vajina yırtılması riski de azdır. Anne doğumu havuzda gerçekleştirir ve bebeğini sudan çıkarıp kollarına alır.

Eğer anne isterse, kasılma ve sancı sürecini havuzda geçirdikten sonra doğumun havuz dışında doğum yatağında gerçekleşmesini de tercih edebilmektedir.

Bebek İçin Boğulma Tehlikesi Yok

Bebek amniyon sıvısından çıkıp suya girdiğinde, hala kordon kanındaki oksijenle beslendiğinden boğulma riski yoktur. Yuttuğu su bebeğin midesine gider ama artık soluk borusu refleksle kapandığından akciğerlerine gitmez. Sudan çıkarıldığında nefes almaya başlayan bebek, annesini hemen emmeye başlar. Doğum sonrası duygusal iyilik hali daha üst düzeyde olur. Suyun içinde dünyaya gelmesi, yeni doğan bebeğin anneden ayrılma huzursuzluğunu yaşamasını engeller. 9 ay boyunca anne karnında su içinde kalan bebeğin dünyaya adaptasyonu daha kolaydır.

Suda Doğum İçin Kimler Uygun Değildir?

Normal doğuma uygun olmayan anne adayları suda doğum da yapamaz. Daha önceki doğumlarında sezaryen doğum yapmış anneler, bu kez normal doğum yapmak isteseler de suda doğum yapmaları uygun değildir.

Anne Adaylarına Doğum Öncesi Hazırlık Eğitimi

Suda doğum yapması kararlaştırılan anne adaylarına, doğum öncesi suda doğum eğitimi verilmesi gerekir. Bu eğitimlerde annenin nasıl nefes alıp vermesi gerektiği, nasıl gevşeyeceği ve doğuma dair tüm bilgiler anlatılır. Bu eğitim annenin doğum sürecini bilinçli ve sağlıklı bir şekilde geçirmesini sağlar.

Biz doğum eğitimini sadece suda doğum yapacak olan hamilelerimize değil, tüm anne adaylarımıza öneriyoruz. Uzman doktor ve uzman ebe eşliğinde Denizli Doğal Doğum Merkezi bünyesinde bu eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Dünyada son yıllarda yaygınlaşan suda doğum, doğuma özel tasarlanmış sıcak su dolu bir suda doğum havuz içinde gerçekleştirilen alternatif bir doğum yöntemi olarak tanımlanıyor. Su sayesinde, gebenin kasları gevşiyor, stres seviyesi azalıyor, doğum sancıları ve kaygısı azalıyor.

Suda doğumun faydaları nelerdir?

Anne adayının stres seviyesini azaltmada oldukça etkili bir yöntem olan suda doğum, bebek için de anne karnı dışındaki ortama daha yumuşak bir geçiş imkanı tanır. Suyun sağladığı doğal rahatlatıcı ortam sayesinde hem anne hem de bebek daha az travmaya maruz kalır. Suda doğum ünitesinde gerçekleştirilen doğumun avantajları ise şöyledir:

Doğum sancılarını hafifletir.

Anne adayını ve bebeği rahatlatır.

Vücut ağırlığı daha az hissedildiğinden, anne adayı daha rahat hareket eder.

Doğum süresini kısaltır.

Endorfin salgılanması artar ve böylece daha az ağrı hissedilir.

Bebeğin çıkış yaptığı kanalların yumuşamasını sağlayarak esnekliğini artırır.

Vajinal bölgeye kesi (epizyotomi) uygulanması ihtimali azalır.

Çoğu zaman, suni sancı gibi medikal müdahaleler gerektirmez.

Suda doğum nasıl yapılır?

Suda doğum öncesinde gerekli sağlık kontrolleri yapılarak anne ve bebeğin bu yöntem için uygun birer aday olduğundan emin olmak gerekir. Çoğul gebeliklerde ve 37 haftanın altındaki gebeliklerde suda doğum tercih edilmez. Ayrıca annede herhangi bir nedenle aktif enfeksiyon tablosu ya da vajinal kanama varsa suda doğum yapılamaz. Bebeğin henüz doğum pozisyonu almamış olması ve doğum kilosunun yüksek olması da suda doğumu engelleyen durumlar arasındadır. Tüm şartlar suda doğum için uygunsa anneye detaylı bir hazırlık eğitimi verilir. Doğum başladığında anne, suda doğum için gerekli eğitimi almış olan personel ve uzman hekim eşliğinde, önceden hazırlanmış ve devamlı takip edilen sıcak suya girer. Ilık su annenin rahatlamasını sağlayarak stres seviyesini azaltır. Endorfin hormonu sayesinde ağrılar ve sancılar hafifler. Eğitimde öğretilen doğru nefes yöntemleri de sancıların azalmasını sağlar. Hekimin yönergeleri eşliğinde suda doğum gerçekleşir.

Suda doğum yapan devlet hastaneleri

Karadeniz Bölgesi’nin kalbi niteliğinde hizmet veren Liv Hospital Samsun, dünyada son yıllarda yaygınlaşan suda doğum hizmetini misafirlerine sunmaya başladı. İstanbul'da suda doğum yönteminin uygulandığı tek devlet hastanesi olan Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi.