Suda bekletilmiş kuruyemişler: Badem, fındık, cevizi suda bekletmenin faydaları

Neden Çiğ Kuruyemiş Tüketmeliyiz?

Yeterli ve dengeli beslenmede önemli yeri olan kuruyemişler, Antioksidan vitaminlerden E vitamini ve posa yönünden zengindir. Isıyla birlikte çeşitli işlemlerden geçirildiklerinde antioksidan özelliklerini kaybederler, yapısındaki faydalı yağlar ise trans yağlara dönüşmektedir. Bu işlemler sırasında tuz eklendiği için kavrulmuş halde tüketildiklerinde fazla tuz içeriğinden dolayı ödem arttırıcı özelliktedirler. Bu sebeplerden dolayı sağlıklı beslenme rutinimizde kavrulmuş kuruyemişler yerine çiğ kuruyemişlere yer vermeliyiz. Çiğ kuruyemişlerde ise dikkat etmemiz gereken nokta bu besinlerde fitik asit içeriğinin yüksek olmasıdır. Fitik asit, bitki hücrelerinde fosforun depo formudur. Bitkilerin filizlenme süresine kadar bitkiler için yararlı ve koruyucu etkidedir.

Islatma Yöntemi Nedir?

Kuruyemişlerin çeşitlerine göre uygun sürelerde tuz eklenen suda bekletilmesidir. Badem ve fındığı 8-12 saat, cevizi ise 4 saat suda bekletmek kuru yemişleri fitik asitten arındırmak için uygun sürelere örnektir. Kuruyemişleri ıslattığımızda içeriğindeki fitik asit oranı büyük ölçüde azalır ve bu işlemle kuruyemişlerin biyo yararlanımını arttırmış oluruz.

Suda bekletilmiş kuruyemişler

Güne, bir gece önceden ıslatılmış kuruyemişlerle başlamanın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Ancak kuruyemişlerin beklediği suyu içmemelisiniz. Badem, ceviz, yer fıstığı, ceviz ve Antep fıstığı gibi kuruyemişler içerik açısından çok zengindir. Lif, E vitamini, magnezyum, fosfor, iyi yağ ve antioksidanlarda doludur.

Fındıkları bir gece önceden ıslatırsanız; Demir, protein, kalsiyum ve çinko gibi vitaminler vücut tarafından daha iyi emilir. Su, asitlerde bulunan ve hazımsızlığa neden olan fitik asidi uzaklaştırır. Bu nedenle, fındıkları ıslatmak, onları düzgün bir şekilde sindirmeye ve faydalarını toplamaya yardımcı olur.

Islatılmış kuruyemişleri tüketmek için en iyi zaman sabahtır. Islatılmış kuruyemişlerden maksimum faydayı elde etmek için güne bir bardak su ve ardından bir avuç ıslatılmış fındık yiyerek başlayın. Sabahları fındık yediğinizde, yorgunluğun azalmasına yardımcı olur ve günün geri kalanında kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.

Güne kuruyemişle başlamanın 7 önemli nedeni

-Kuruyemişleri ıslatmak enerjiyi artırır ve hormon sağlığına iyi gelir.

-Islatılmış bademler, hafızanızı geliştirmenin yanı sıra kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

-Araştırmalar, sabahları tüketilen kuruyemişlerin insanların kilo vermesine yardımcı olduğunu göstermiştir. Biraz kilo vermek istiyorsanız fıstık ve ceviz harikadır.

-Kuruyemişler, kan şekeri seviyelerini kontrol etme konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahiptir. Şeker hastaları için son derece faydalıdır.

-Sabahları her gün ıslatılmış kuruyemiş tüketmeye başladığınızda kalp sağlığınız önemli ölçüde iyileşecektir.

Ceviz ve badem, serbest radikallerin giderilmesinde büyük rol oynar. Besinsel faydaları hücreleri hasardan korur. Bu nedenle, daha genç görünen bir cilt istiyorsanız, kuruyemişleri ıslatmak önemlidir. Ceviz ve Antep fıstığı yüksek miktarda lif içerir. Bu lifler genel sindirim sistemimize yardımcı olur ve vücudumuzdaki iyi bakterileri arttırır, böylece bağırsak sağlığımızı iyi korur.

Ara öğün, tatlılar ve salatalarda kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmenin birçok faydası bulunuyor. Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün.

Peki ceviz suyunun sağlığımıza faydaları neler?

Ceviz suyu, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder. İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür. Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar. Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

Metabolizmayı da hızlandırdığı için, kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmesi önerilir. Bazı diyet programlarında, ara öğünlerde tüketilebilecek bir içecektir. Tiroit değerlerini düzenler. Eğer düşük ve yüksek tiroid probleminiz varsa rahatlıkla ceviz suyu tüketebilirsiniz. Cildin yumuşamasını, sıkılaşmasını ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Sivilce ya da akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır. Tırnakların ve saçların güçlenmesi için bakım ürünü olarak da kullanılır. Ceviz suyu, uyku problemi çekenler için de önemli bir içecektir. Sakinleştirici etkisi ile uyumadan önce içilen ceviz suyu, daha kaliteli bir uykuya dalmanıza yardımcı olur. Yorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azaltır. Hayat kalitenizi yükseltir.