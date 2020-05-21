Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 04.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişiyi takibe aldı.
Polisleri fark edince kaçmaya çalışan şüphelilerden Gülcan G. (24) yaşanan kovalama sonucu yakalandı.
Şüphelilerin kaçarken bıraktığı çuval ve alet çantasında kaynak makinesi, hilti, 2 spiral makinesi, 2 matkap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Polisin kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.