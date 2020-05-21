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Aktüel

Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:26:03 -
Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 04.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişiyi takibe aldı.

Polisleri fark edince kaçmaya çalışan şüphelilerden Gülcan G. (24) yaşanan kovalama sonucu yakalandı.

Şüphelilerin kaçarken bıraktığı çuval ve alet çantasında kaynak makinesi, hilti, 2 spiral makinesi, 2 matkap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Polisin kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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