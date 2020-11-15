Sucuklu patates yemeği nasıl yapılır? | Sucuklu patates tarifi
Sucuklu yemek tarifleri | Sucuklu yemek yapmak isteyenler patatesli sucuk yemeği yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Sucuklu patates nasıl yapılır? | Sucuklu patates tarifi | Sucuklu patates gerekli malzemeleri | Sucuklu yemek tarifleri| Sucuklu yemek nasıl yapılır?
Farklı patates yemeği tarifi | Sucuklu patates yemeği yapılışı | Sucuk ve patatesin uyumuyla son derece lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz. Peki, sucuklu patates için hangi malzemeler gerekiyor?
Sucuklu patates tarifi
Malzemeler:
- 125 gram sucuk
- 1 kilo patates
- 1 adet soğan
- 1-2 diş sarımsak
- 2 adet sivri biber
- 2 yemek kaşığı salça
- Sıvıyağ
- Tuz
Sucuklu patates yemeği nasıl yapılır?
Sucuklu patates yemeğini yapmaya başlarken öncelikle sucukları dilimleyin.
Soğan, sarımsak ve sivri biberleri de doğrayın.
Yağı tencereye alın ve soğanı kavurun.
Soğanın ardından sırayla sarımsak ve biberi ekleyip kavurun.
Biberin rengi dönünce sucukları da ekleyin.
Salça ekleyip kavurun.
Ardından patates ve tuzu ilave edin.
Patateslerin üzerini geçecek kadar sıcak suyu tencereye ekleyin.
Patatesler yumuşayıncaya kadar yemeği kısık ateşte pişirin.
Afiyet olsun.