Sucuk fabrikasında korkutan yangın
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde sucuk ve et üreten entegre tesiste meydana gelen yangın, maddi hasara neden oldu.25 Şubat 2019 Pazartesi 17:28
Aksaray'da et entegre tesisinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin, 3 saatlik çalışması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Olay, saat 13.00 sıralarında Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde sucuk ve et üreten entegre tesiste meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle tesiste yangın çıktı.
Alevler bir anda tesisi sararken, olay sırasında yemekhanede olan işçiler yangını fark edip, itfaiyeye haber verdi. Tesise Aksaray Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin itfaiye ekipleri, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen 6 işçi dumandan etkilendi. İşçilerden 4'üne olay yerinde bekletilen ambulanslarda müdahale edildi, 2'si ise hastaneye kaldırıldı.
Alevler söndürüldü
Aksaray'da et entegre tesisinde çıkan yangında, alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Tesiste maddi hasar oluşurken, itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor. Dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırılen 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
YORUM YAZ