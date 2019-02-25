0553 313 94 23

Sucuk fabrikasında korkutan yangın

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde sucuk ve et üreten entegre tesiste meydana gelen yangın, maddi hasara neden oldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:28
Sucuk fabrikasında korkutan yangın

Aksaray'da et entegre tesisinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin, 3 saatlik çalışması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde sucuk ve et üreten entegre tesiste meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle tesiste yangın çıktı.

Alevler bir anda tesisi sararken, olay sırasında yemekhanede olan işçiler yangını fark edip, itfaiyeye haber verdi. Tesise Aksaray Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin itfaiye ekipleri, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen 6 işçi dumandan etkilendi. İşçilerden 4'üne olay yerinde bekletilen ambulanslarda müdahale edildi, 2'si ise hastaneye kaldırıldı.

Alevler söndürüldü

Aksaray'da et entegre tesisinde çıkan yangında, alevler  itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Tesiste maddi hasar oluşurken, itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.  Dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırılen 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:28
  1. Aksaray
  2. Sucuk fabrikası
  3. yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medreseler'den Mısır açıklaması: Artık son verin
    1. Medreseler'den Mısır açıklaması: Artık..
    2. BM İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumu
    3. Özhaseki'den TEMAD'a ziyaret
    4. Kırklareli yarın okullar tatil mi |..
    5. Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar..
    6. Rehber köpeklere yönelik farkındalık..
    7. Hocalı Katliamı'nın 27. yılı
    8. Diktatör Esed rejimi İdlib'i vurdu!..
    9. Genç kadın futbol hakemi Özge Kanbay..
    10. AK Parti'nin Tokat mitingi
    11. Erdoğan'dan adrese teslim yeni parti..
    12. Kaçarken çamura saplanan hırsızlık..
    13. Arnavutluk-Türkiye maçının biletleri..
    14. New York borsası yükselişle açıldı
    15. "Örtülü değildir, bu ittifak artık..
    16. Çinli turizmciler tava ciğere hayran..
    17. Çanakkale'de yarın 26 Şubat Salı..
    18. Çok sert açıklama: Sularımıza biraz..
    19. "Hocalı Katliamı İnsanlığın Vicdanıyla..
    20. Ali Koç: Allah'ın izniyle kazanacağız
    21. Hakem Özge Kanbay hayatını kaybetti
    22. Katarlı öğrencilerden Mısır'daki..
    23. Samsun’da ‘Herkes İçin Sağlık’ diyeli..
    24. Çobanoğlu, ‘Gelenekten Geleceğe’..
    25. İstanbul’da kaybolan genç kızdan 4..
    26. Muğlalı yazara ‘Vedat Günyol Deneme..
    27. Kapalıçarşı'da altın
    28. İmamoğlu: “Şişli’nin gördüğü en güzel..
    29. Sabahattin Ali, doğduğu yer..
    30. Sucuk fabrikasında korkutan yangın
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler