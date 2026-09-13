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Aktüel Sucuk, döner, pastırma ve burgerde kurallar değişiyor!
Aktüel

Sucuk, döner, pastırma ve burgerde kurallar değişiyor!

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Sucuk, döner, pastırma ve burgerde kurallar değişiyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve et ürünlerinde tüketiciyi yanıltabilecek uygulamaların önüne geçmek ve geleneksel ürünlerin yapısını korumak amacıyla yeni düzenlemeye hazırlanıyor. Çalışma kapsamında burger ilk kez mevzuata dahil edilirken, sucuk, pastırma ve kavurmada tütsüleme ile fıstık ve peynir gibi çeşnilerin kullanımına yasak getirilmesi planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve et ürünlerinde tüketiciyi yanıltabilecek uygulamaların önüne geçmek ve geleneksel ürünlerin yapısını korumak amacıyla yeni düzenlemeye hazırlanıyor. Çalışma kapsamında burger ilk kez mevzuata dahil edilirken, sucuk, pastırma ve kavurmada tütsüleme ile fıstık ve peynir gibi çeşnilerin kullanımına yasak getirilmesi planlanıyor.

Yeni düzenlemeyle dönerin hangi üretim yöntemiyle hazırlandığı da etiket üzerinde açıkça belirtilecek. Bakanlığın Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği’nde yapacağı değişikliğin, resmî kontroller, bilimsel gelişmeler ve Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığı belirtildi.

 

BURGER İLK KEZ MEVZUATA GİRİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yeni düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri "burger" oldu. İlk kez burger ürününün tanımı ve kriterleri mevzuata eklenecek. Burgerlerin köfte gibi ve köfte kriterlerine uygun şekilde üretilmesine yönelik düzenleme getirilecek.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerde, kullanılan etten gelen protein ile üretim teknolojisi nedeniyle kullanılması zorunlu süt, yumurta ve yoğurt gibi protein kaynaklı bileşenler dışında protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçilecek. Dolgu maddesi olarak da kullanılabilen diyet liflerinin et ürünlerindeki kullanımı da kısıtlanacak.

 

SUCUK, PASTIRMA VE KAVURMADA YENİ DÖNEM

Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde tütsüleme işleminin kullanılmasına izin verilmeyecek. Aynı ürünlere fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin eklenmesinin de önüne geçilecek.

Bakanlık bu düzenlemeyle geleneksel ürünlerin alışılmış tat ve aroma özelliklerini korumayı amaçlıyor.

DÖNERİN ETİKETİNDE NE OLDUĞU AÇIKÇA YAZACAK

Dönerde de tüketiciyi doğrudan ilgilendiren bir değişikliğe gidilecek. Ürünün adı, üretim şekline göre etikette "yaprak döner", "yaprak-kıyma döner" veya "kıyma döner" şeklinde yazılacak.

Et ürünlerinde nişasta, nişasta içeren maddeler, soya ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerinin ürün ağırlığını artırmak gibi amaçlarla kullanılmasını engellemeye yönelik hükümler de detaylandırılacak.

 

KANATLI DÖNERDE YAĞ ORANI DÜŞÜRÜLÜYOR

Döner, kaplamalı ürünler ve köfte tanımları; kanatlı eti ve kırmızı etten üretilen ürünler için ayrı ayrı yapılacak. Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerindeki yağ oranı da yüzde 20'den yüzde 15'e indirilecek.

Mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti kullanılmayan ısıl işlem görmüş kanatlı sucukta ise kalsiyum miktarı 350 mg/kg'dan 400 mg/kg'a çıkarılacak.

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