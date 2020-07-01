Suç ve uyuşturucu bataklığına darbe

Oğuzhan Gültekin Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından ‘Bataklık’ın başlatıldığını duyurdu. Dün sabah saat 04.30 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bir operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Bakan Soylu, "Yaklaşık bir yıldır takip edilen, Cumhuriyet ve yakın tarihimizin önemli operasyonlarından birisini arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bu operasyonun ismi Bataklık. Bu operasyonun özelliği, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etmek" bilgisini paylaştı.

500 milyon lira

Soylu, şöyle devam etti: "Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya bunlarla bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de de 11 vilayette yapıldı. Bu operasyon hem suç gelirlerine yönelik, bir özelliği daha var silahlı suç örgütü olarak tespit edildi. Örgütün iki tepe yöneticisi var, bir tanesinin Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Şu ana kadar da 70 milyon liraya el konuldu. Tüm süreçlerle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak."

Soylu, operasyonun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Daire Başkanlığı, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile uzun süredir planlandığını, takip edildiğini söyledi. Operasyonla ilgili dosyanın gizli yürütüldüğünü aktaran Soylu, yaklaşık 2 ay önce operasyona bağlı olarak bir yakalama gerçekleştirildiğini anlattı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de konuya ilişkin görüşmeler yaptığını dile getiren Soylu, operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Soylu, "Bu operasyon, Cumhuriyet tarihinin özelikle uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili önemli bir operasyonudur. Bu büyüklükte bir operasyon bugüne kadar olmadı. Devletimizin bu konudaki kararlılığı açık ve nettir" diye konuştu.

11 ilde 110 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 74 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin iş yerleri ile kiralık banka kasalarında arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen lüks araçlara, altın kaplama kılıçlara ve çeşitli silahlara el konuldu.