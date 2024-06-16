“Suç ortakları” diyerek, “Siyasi saldırganlığa” geçiş! Fitne çıkarma çabaları eksilmeden sürüyor

Yaşar Hacısalihoğlu, siyasetteki normalleşme ve fitne çabalarını ele aldığı köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'yi terör örgütleri ve ekonomik istikrarsızlaştırma girişimleriyle zayıflatma çabalarına dikkat çeken Hacısalihoğlu, siyasette normalleşmenin ülkenin bağımsızlığını korumaktan geçtiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesini değerlendiren Hacısalihoğlu, siyasi saldırganlık tehlikesine vurgu yaptı. Hacısalihoğlu, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bir yandan adına normalleşme denilen siyasette görüşmeler yaşanırken, diğer yandan siyasette fitne çabası da hiç eksilmiyor. En son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim bu çaba; emperyalizmin murat ettiğinin dışavurumudur.

Türkiye'yi terör örgütleri eliyle, ekonomik istikrarsızlaştırma gayretleriyle, toplumsal barışı bozmaya yönelik fitne çıkarma çabaları; yıllardır eksilmeden sürüyor. Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alanlar, dış cephede başaramadıklarının hesabını iç cephede görebilmenin şer hevesindeler. Tam bu nedenledir ki siyasette normalleşmeden bizim anladığımız; Türkiye'nin ihtiyacı olan, ülkenin bağımsızlığını zedeleyecek her adımdan siyasetin uzak tutulmasıdır. Siyasette normalleşme; Türkiye'nin bağımsızlığını hedef alan iç ve dış odakların şer heveslerini kursaklarında bırakmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP genel merkezine yaptığı iade-i ziyaretinde ilk görüşmeye kıyasla daha çok konuların konuşulduğu anlaşılmıştır. Özellikle dış politikada birçok hususun ele alındığı ifade edilmiştir. Başta teröre karşı mücadelede ortak tutum için olmak siyasette normalleşme aranıyorsa onun esası olmalıdır. Siyasette normalleşme aranıyorsa; Türkiye'nin iç cephesinin tunç kılınması kaçınılmaz olmalıdır.

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CHP siyasette normalleşme arıyorsa, PKK terör örgütünün siyasi kolu ile kola kola girmekten vazgeçerek, doğrudan seçmene yönelmesi, PKK'nın siyasi kolunun demokrasi maskeli balosunu bozarak, seçmen nezdinde adres olmayı hedeflemesi gerekir.

PKK'yı, FETÖ'yü, emperyalizmi sevindirecek, heyecanlandıracak hiçbir adımın atılmaması, Türkiye hasımlarına iç cephede gedik açma fırsatı verebilecek her tutumdan uzak durulması CHP'nin normalleşme adına öncelikli kılması gerekenlerdir

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye hitaben, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ; "öyle bize kimse ittifak falan önermesin. Çünkü bugünün sorumluları bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın; memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin" sözleri siyasette normalleşme diyen dillerden çıkmışsa, bu yeni duruma işaret eder.

Her şeyden önce; bir yandan Dr. Devlet Bahçeli'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlu ve suç ortağı yapan bu ölçüsüz, suçlayıcı, karalayıcı yakıştırmayı yapıp, bir yandan da siyasette normalleşme peşinde olduğunu söylemek Özgür Özel nezdinde açıklamaya muhtaç yeni bir duruma işaret eder.

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebinde bulunarak, hedeflediği esas olarak CHP içine yönelikti. Tartışmalı CHP kongresi sonrası Özgür Özel'in genel başkanlığını küçümseyenler, İmamoğlu'nun vesayeti ve gölgesi altında kaldığını ifade edenler, eş başkanlık yakıştırması yapanlar karşısında bir an evvel bir siyasi hamle yaparak, CHP'ye ilişkin kendi adıyla öne çıkan gündemi belirlemek istemiştir. Cumhurbaşkanı üzerinden CHP Genel Başkanı, partinin tek ve hakim lideri olduğunu kuvvetlendirmek istemiştir. Cumhurbaşkanı da buna müsaade etmiştir. Zira Özgür Özel'in CHP içine yönelik hedefine ulaşırken, asıl olanın; Türkiye'nin ortak meselelerinde ortak zeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bağımsızlığı için verdiği mücadelede CHP'den köstek olmak değil, destek beklentisinin halk nezdinde de somutlaştırılmasının sağlanmasıdır.

Şimdi ikinci görüşmeyle bu beklentinin artması, daha fazla görünür olmaya başlaması, Özgür Özel için bu yeni durum, taşınması da güç bir yüke dönüşmeye başlamış durumdadır. HDP/DEM birlikteliği, kayyım konusu, tezkereler, Suriye'de PKK oluşumu çabası gibi konulara karşı CHP'den, Özgür Özel'den net bir tutum sergileme beklentisi, taşınması güç bir yük olarak görülmeye başlanmıştır. Bu durum kaçışa yola açabilir. AK Parti Sözcü Ömer Çelik'in; "Cumhur İttifakı bileşenlerine suç ortağı denmesi, saygısız siyasi saldırganlıktır" sözleri, meselenin geldiği noktayı berraklaştırıyor. Yeniden siyasi saldırganlık fazına geçiş aşamasına gelinmek üzeredir. Çünkü Türkiye'nin iç cephesine gedikler açmaya çalışanlarla yapılan ittifakın yükü atılmadan siyasette normalleşmenin ne öznesi, ne tarafı olunamaz."