Suç örgütünün kuruluş yılı belli oldu: İBB öncesine dayanıyor

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma dosyası, örgütün faaliyet alanının Beylikdüzü dönemiyle başladığını ortaya koydu. Savcılık iddianamesine göre, çıkar amaçlı suç örgütünün temelleri, İmamoğlu'nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak göreve başlamasından kısa süre sonra, 2015 yılında atıldı.

İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ 2015 YILINDA KURULMUŞ

2015 yılında Ekrem İMAMOĞLU ve Fatih KELEŞ, Adem SOYTEKİN, Mehmet Murat ÇALIK, Tuncay YILMAZ’ın imar izni, yapı ruhsatı, iskan verilmesi için kişilerden maddi menfaat elde ettikleri ve şahısların bu gaye ile biraraya geldikleri, bu şekilde ekonomik çıkar sağlamak üzere bir suç örgütü kurdukları tespit edildi.

Ekrem İMAMOĞLU' nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün Beylikdüzü Belediyesi'nde yapmaya başladığı usulsüzlüklerle örgütün temellerini attığı, bahse konu suç örgütünün eylemleri neticesiyle elde ettiği maddi menfaati ise 2019 yılında İBB başkanı seçilebilmesi amacıyla kullandığı ortaya çıktı.

ÖRGÜT ÜYESİ SAYISINI ARTIRARAK FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra görevinden kaynaklanan imkan ve yetkilerin artmasıyla örgütün faaliyet alanını genişlettiği ve suçtan kaynaklanan kazancı artırdığı, sorumlu örgüt yöneticilerini belirledikten sonra her bir örgüt yöneticisine bağlı hareket eden örgüt üyesi sayısının artırarak faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıktı.