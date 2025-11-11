  • İSTANBUL
Suç örgütünün kuruluş yılı belli oldu: İBB öncesine dayanıyor
Suç örgütünün kuruluş yılı belli oldu: İBB öncesine dayanıyor

Suç örgütünün kuruluş yılı belli oldu: İBB öncesine dayanıyor

Ekrem İmamoğlu’nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye başkanı olarak göreve başladıktan sonra ilk olarak 2015 yılında kendi başkanlığı yetki alanındaki inşaatlardan ruhsat, imar, iskanizni gibi belediye işlemlerinde çeşitli usulsüzlükler yaparak firma sahiplerinden maddi menfaat temin eden bir yapılanma kurduğu ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma dosyası, örgütün faaliyet alanının Beylikdüzü dönemiyle başladığını ortaya koydu. Savcılık iddianamesine göre, çıkar amaçlı suç örgütünün temelleri, İmamoğlu'nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak göreve başlamasından kısa süre sonra, 2015 yılında atıldı.

İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ 2015 YILINDA KURULMUŞ

2015 yılında Ekrem İMAMOĞLU ve Fatih KELEŞ, Adem SOYTEKİN, Mehmet Murat ÇALIK, Tuncay YILMAZ’ın imar izni, yapı ruhsatı, iskan verilmesi için kişilerden maddi menfaat elde ettikleri ve şahısların bu gaye ile biraraya geldikleri, bu şekilde ekonomik çıkar sağlamak üzere bir suç örgütü kurdukları tespit edildi.

Ekrem İMAMOĞLU' nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün Beylikdüzü Belediyesi'nde yapmaya başladığı usulsüzlüklerle örgütün temellerini attığı, bahse konu suç örgütünün eylemleri neticesiyle elde ettiği maddi menfaati ise 2019 yılında İBB başkanı seçilebilmesi amacıyla kullandığı ortaya çıktı.

ÖRGÜT ÜYESİ SAYISINI ARTIRARAK FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra görevinden kaynaklanan imkan ve yetkilerin artmasıyla örgütün faaliyet alanını genişlettiği ve suçtan kaynaklanan kazancı artırdığı, sorumlu örgüt yöneticilerini belirledikten sonra her bir örgüt yöneticisine bağlı hareket eden örgüt üyesi sayısının artırarak faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıktı.

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Aktüel

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saat programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. CHP camiasını sarsan iddialar söylüyor. ..
Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede
Ekonomi

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Zürih merkezli Habib Bank AG’ye yönelik büyük siber saldırı gündemi sarstı. 2,5 terabayttan fazla verinin çalındığı olayda, Türkiye’deki müş..
