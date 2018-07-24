Suç örgütüne baskın! Evlerinden bakın neler çıktı neler
Manisa merkezli suç örgütüne yönelik gerçekleştirlen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı. Operasyonda şahısların evlerinden çıkan gaz tabancaları ise polisleri bile şaşırttı24 Temmuz 2018 Salı 16:55
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Soma Cumhuriyet Başsavcılığıyla yürütülen koordineli çalışma sonucu, Manisa, İzmir, Balıkesir ve Aydın'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheliden 19'u gözaltına alınırken, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu haplarla 1 sahte kimlik, 4 tabanca, tabancalara ait 14 fişek, 4 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 1 otomatik tüfek ve 3 gaz tabancası ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlılar, Manisa ve Soma devlet hastanelerindeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.
Firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
YORUM YAZ