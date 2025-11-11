Suç örgütünde fondaş gazetecilerin görevi belli oldu! Bastır parayı CHP’yi ele geçir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının verdiği imkan ve yetkileri çıkar amaçlı suç örgütüne kazanç kaynağı haline getiren örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun, suçtan elde ettiği kazancın bir kısmıyla kendisinin ve örgü yöneticileri/üyelerinin zenginleşmesinde bir kısmıyla da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ele geçirmede kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından Kemal KILIÇDAROĞLU yönetimini partiden uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yürüten örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun bu amaç doğrultusunda kamuoyu desteği sağlamak üzere çeşitli gazetecilere fon sağlayarak pr yaptırdığı ortaya çıktı. Suç örgütünün medya ve sosyal medya üzerindeki faaliyetlerini örgüt yöneticisi Murat ONGUN’ un organize ettiği, Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Batuhan ÇOLAK, Yavuz OĞHAN ve Ruşen ÇAKIR gibi gazetecilerle çeşitli televizyon kanalları suç örgütü tarafından fonlandığı belgelendi.