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Yerel Suç örgütü üyeleri böyle alındı
Yerel

Suç örgütü üyeleri böyle alındı

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Muş’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 16:25:00 -

Alınan bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde ‘silahlı tehdit’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘tefecilik’ gibi suçlara bulaştıkları iddiasıyla İstanbul ve Muş’ta yapılan operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı. Yakalanan 10 şüpheli işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

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