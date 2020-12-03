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Aktüel Suç örgütü kurup tehditle et tesisi satmaya çalıştıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor
Aktüel

Suç örgütü kurup tehditle et tesisi satmaya çalıştıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:58:01 -
Suç örgütü kurup tehditle et tesisi satmaya çalıştıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor

BURSA (AA) - Afyonkarahisar'daki et entegre tesisini tehditle Bursa'da restoran zinciri sahibine satmaya çalıştıkları öne sürülen 3'ü tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet A, Erhan K. ve Mehmet S'nin ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Restoranların sahibinin duruşmadan önce Yenişehir Adliyesinde alınan ifadesine karşı savunma yapan sanıklar, zorla tesisi satmaya çalışmadıklarını, olayın ticari faaliyet olduğunu ileri sürerek suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, dava dosyasındaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İş insanı Mehmet S, Afyonkarahisar'daki kendisine ait et entegre tesisini 2017 yılında satışa çıkarmıştı. Tesisin, aracılar vasıtasıyla Bursa merkezli restoran zinciri sahibi iş insanına 20 milyon liraya satılması için görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Restoranların sahibinin, satış sürecinin uzaması nedeniyle tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Suç örgütü kurdukları öne sürülen ve 6 Temmuz'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. Dava açılan sanıklardan tutuklu olan 6'sı, 19 Ekim'deki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

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