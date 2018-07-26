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Suç makinesine şoke eden baskın! Böyle yakalandı

Bursa'da cinayet ve 17 ayrı gasp olayına karıştığı iddia edilen bir kişi, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı yapılan şok baskınla yakalandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:45
Suç makinesine şoke eden baskın! Böyle yakalandı

Bursa'da 17 ayrı gasp ve 2 yaralama suçunun faili olduğu iddia edilen N.İ. isimli suç makinesi uzun süredir polis tarafından aranıyordu. N.İ.'nin Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Mahallesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah gün doğmadan evin etrafına pusu attı.

Sabah havanın aydınlanmasının ardından evden çıkan N.İ. polis tarafından kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. Sesleri duyup cama çıkan mahalle sakinleri polis operasyonunu film izler gibi izledi. Kelepçelenip polis otomobiline bindirilen zanlı N.İ. önce sağlık kontrolüne ardından da Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlı N.İ.ile birlikte aynı evde kaldığı öğrenilen 1'i bayan 4 kişi daha gözaltına alınırken, zanlı ile birlikte 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, gasp edildİği öne sürülen bir minibüs ve motosiklet de ele geçirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 10:45
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