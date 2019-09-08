Suç Makinesi Jandarmadan Kaçamadı Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birçok suç kaydı bulunan şahsi yakaladı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birçok suç kaydı bulunan şahsi yakaladı.

Jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 18 ayrı suçtan aranan G.Ö (36) Merkeze bağlıYıldıztepe kasabasında saklandığı evinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli G.Ö çıkarıldığı olduğu mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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