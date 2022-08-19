Suç makinesi Gaziantep’te yakayı ele verdi

YENİ AKİT ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından Gaziantep’te 20 Yıl kesinleşmiş suç makinesinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla Gaziantep’te hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan ve 25 ayrı suç kaydı olan N.Ç. isimli kişinin yakalandığını duyurdu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 18.08.2022 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Konak Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan N.Ç. isimli şüpheli şahsın yapılan incelemesinde “Hırsızlık, 6136 SKM, Tehdit ve Hakaret” suçlarından 7 ayrı yakalama emri ile 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmiş, 25 adet suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatılmıştır.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.