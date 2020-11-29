  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Suç makinesi böyle yakalandı
Yerel

Suç makinesi böyle yakalandı

8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 6 ay 6 kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Sultanbeyli'de aracının önü kesilerek yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 14:39:00 -
Suç makinesi böyle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sultanbeyli’de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının failinin Serkan A.(32) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsı takibe alan ekipler, 28 Kasım’da saat 14.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Reyhanoğlu Caddesi'nde aracıyla kaçmaya çalışan şüphelinin ekip aracıyla önünü kesip durdurarak gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalarda, yakalanan şahsın İstanbul ve Ordu’da meydana gelen 8 ayrı suçtan mahkemelerce aranıyor olduğu ve 9 yıl 6 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca farklı tarihlerde Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen “hırsızlık” başta olmak üzere 11 ayrı suçtan faili firar olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheli şahsa ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı 2 bin 400 lira ve koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmamasından dolayı 900 lira olmak üzere toplam 3 bin 600 lira idari para cezası kesildi. Şüpheli Serkan A., aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'
Gündem

CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'

Katıldığı canlı yayında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu satıldı' sözleri büyük tepki çekti.
CNN Türk'te 'aptal-mal' sözleri havada uçuştu
Medya

CNN Türk'te 'aptal-mal' sözleri havada uçuştu

CNN Türk ekranlarında yayınlanan "CNN TÜRK Masası" programında, Türkiye'nin Katar'a hisse vermesini değerlendiren Metin Özkan, "ABD Katar, B..
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak
Aktüel

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapılacağını bildirdi.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay