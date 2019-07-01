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Suç Çetesi filmi konusu ve oyuncuları

Suç Çetesi filmi konusu nedir? Suç Çetesi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Bu akşam saat 23:15’de televizyon ekranlarında yayınlanacak Suç Çetesi filmi başrollerinde Ryan Gosling ve Josh Brolin’in yer alıyor. İşte Suç Çetesi filmi konusu ve oyuncularına dair detaylar...

01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:59
Suç Çetesi filmi konusu ve oyuncuları

Suç Çetesi filmi konusu nedir? Suç Çetesi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Bu akşam saat 23:15’de televizyon ekranlarında yayınlanacak Suç Çetesi filmi başrollerinde Ryan Gosling ve Josh Brolin’in yer alıyor. İşte Suç Çetesi filmi konusu ve oyuncularına dair detaylar...

Suç Çetesi filmi bu akşam izleycilerle buluşuyor. Yaz aylarında dizilerin tatile çıkması nedeni ile birbirinden güzel filmler yayınlanmaya başladı. Suç Çetesi filmi de saat 23:15’de Kanal D ekranlarından yayınlanacak. Film 1940’ların Yahudi Mafyasında yer alan Meyer Harris “Mickey” Cohen’in kişisel profilini ve mafyanın gerçek, gizli ve kayıt dışı kalmış hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda da önemli isimler yer alıyor. İşte Suç Çetesi filmi konusu ve oyuncuları

Suç çetesi filmi konusu

1949 Los Angeles kenti zalim ve doğuştan kalpazan Mickey Cohen'in (Sean Penn) kontrolü altındadır. Uyuşturucu, silah ve kadın ticaretini tek elden yürüten Cohen, güçlü mafya adamlarının yanı sıra yerel polisi ve hatta politikacıları da arkasına almıştır. Los Angeles Polis Departmanında kimse karşısına çıkmaya cesaret edemezken birimie dışardan destek vermekle görevlendirilen Teğmen John O'Mara (Josh Brolin) and Jerry Wooters (Ryan Gosling), Cohen'in işlerine çomak sokmayı becerebilecek midir?
Suç ve dram türlerini harmanlayan filmin yönetmenliğini Ruben Fleischer üstleniyor. Oyuncu kadrosu ise Ryan Gosling, Emma Stone, Josh Brolin ve Sean Penn gibi yıldızlardan bir araya geliyor.

Suç çetesi oyuncuları

Josh Brolin Rolü : John O’Mara

Ryan Gosling Rolü : Jerry Wooters

Sean Penn Rolü : Mickey Cohen

Nick Nolte Rolü : Bill Parker

Emma Stone Rolü : Grace Faraday

Anthony Mackie Rolü : Coleman Harris

Giovanni Ribisi Rolü : Conway Keeler

Michael Peña Rolü : Navidad Ramirez

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:59
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