Sübyancı Epstein’den Trump’a salvolar! 'Vücudunda tek bir namuslu hücre bile yok'

Ekonomist Larry Summers ile yaptığı e-postalarda Trump için "Vücudunda tek bir namuslu hücre yok" ifadesini kullanan Epstein’in bu çıkışı, "Kişi kendinden bilir işi" yorumlarını beraberinde getirdi.

Reşit olmayan kız çocuklarını istismar eden bir müptezel ile adı pek çok skandala karışan bir siyasetçinin aynı bataklıkta birbirlerini itham etmesi, Batı merkezli küresel sistemin nasıl bir ahlaki çöküntü içinde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kimin daha az namuslu olduğu tartışılan bu kirli dünyada, Epstein gibi figürlerin en üst düzey isimlerle kurduğu bu derin ve karanlık ilişkiler ağı, çürümenin boyutlarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Jeffrey Epstein'ın dava dosyaları ve özel yazışmaları kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Basına sızan belgeler arasında, Epstein'ın eski Hazine Bakanı Larry Summers'a gönderdiği bir e-posta yer aldı. 8 Şubat 2017 tarihli yazışmada, Donald Trump'a yönelik değerlendirmeler görüldü.

"VÜCUDUNDA TEK BİR NAMUSLU HÜCRE BİLE YOK"

Larry Summers'ın Trump yönetiminin durumuyla ilgili yorumuna yanıt verdiği görülen e-postada Epstein, Trump hakkında şu satırları yazdı:

"Çok kötü insanlarla tanıştım. Hiçbiri Trump kadar kötü değildi. Vücudunda tek bir namuslu hücre bile yok"