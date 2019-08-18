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SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, riskli binalarda oturulmaması çağrısında bulundu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:34
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, riskli binalarda oturulmaması çağrısında bulundu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, riskli binalarda oturulmaması çağrısında bulundu.


17 Ağustos Depremi anma etkinliklerinde konuşan Rektör Mehmet Sarıbıyık burada yaptığı konuşmada 1997 yılı öncesi yapılan binaların olası bir depremde yıkılma riskinin fazla olduğuna vurgu yaparak bina sahiplerini duyarlı olmaya çağırdı. Öğrencileri de uyaran Rektör, kiralama yapmadan önce bina sağlamlık raporu istemelerini önerdi.


Sakarya için depreme karşı tüm tedbirlerin alınması ve hazırlıkları tamamlanması gerektiğini söyleyen Rektör Mehmet Sarıbıyık, “Adapazarı ve civarının zemin yapısı dikkate alındığında Marmara bölgesinde olabilecek şiddetli bir depremin Sakarya’yı etkileyeceği de açıktır. Tüm bu gerçeklerle yüzleşerek Sakarya için depreme karşı tüm tedbirleri almamız ve hazırlıklarımızı tamamlamamız gerekiyor. 1999 Marmara Depremine maruz kalan yapı stokunun hemen hemen tamamı 1997 Deprem Yönetmeliği öncesi inşa edilen yapılardır. Bu yapıların bir kısmı yıkılmış, geri kalanları da yıkılan binalarla benzer özelliklere sahiptir. 1997 öncesi yapılan binaların geneline yakının temellerinin yüzeysel temeller olması nedeniyle yumuşak zeminler üzerinde inşa edilmiş olan 4-5-6 katlı yapıların bir bütün olarak devrilme tehlikesi de bulunmaktadır. 1999 Marmara Depremini yaşamış olan bu binaların yeni bir depremi daha kötü koşullarda karşılayacağı unutulmamalıdır. Depremi yaşamış 4-5 ve 6 katlı olan ve ayrıca sıvılaşabilir zeminler üzerinde inşa edilmiş binaların acil statüsünde incelenmesi ve gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerekmektedir" dedi.


1999 Marmara depremi öncesinde yapılan binalarda oturacak vatandaşların ve özellikle de öğrencilerin deprem öncesi inşa edilen yurt ve evler için mutlaka sağlamlık raporunu istemelerini tavsiye eden Rektör Sarıbıyık, “Deprem yönetmeliklerine uymayan binalar en hızlı bir şekilde ve kararlılıkla elden geçirilmeli, depreme dayanıklı hale getirilmelidir. İnsani ve ahlaki değerlerden vazgeçmeden ‘Oturmuyorum bari kiraya vereyim’ zihniyetinden kurtulmalıyız. 1999 Marmara depremi öncesinde yapılan binalarda oturacak vatandaşlarımızın ve özellikle de öğrencilerimizin deprem öncesi inşa edilen yurt ve evler için mutlaka sağlamlık raporunu istemelerini tavsiye ediyorum. Bununla birlikte, deprem hazırlık çalışmalarında toplumun her kesimine önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Merkezi ve yerel yönetimlerin, özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın, üniversitelerin ve bireylerin görev ve sorumlulukları bulunmaktadır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:34
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