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Gündem Subliminal mesaj böyle verilmiş! Yılar önce çekilen Kurtlar Vadisi’nde Ali Koç sahnesi
Gündem

Subliminal mesaj böyle verilmiş! Yılar önce çekilen Kurtlar Vadisi’nde Ali Koç sahnesi

Yeniakit Publisher
2024-04-07 12:35:00 - 2024-04-07 13:01:10

Yıllar önce Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ı tasvir eden karakterlerin diyaloğu sosyal medyayı salladı.

Hayranları arasında, “Bir diziden fazlası” olarak tabir edilen Kurtlar Vadisi’nde kafalarda soru işareti bırakan bir sahne daha ortaya çıktı.

Yıllar önce Kurtlar Vadisi Pusu’da Ali Koç’un Fenerbahçe başkanı olacağı konusunun işlendiği belirlendi.

Ali Koç’a fiziken benzeyen ve iş adamı olan karakterin, Aziz Yıldırım’a benzetilen karakter ile arasındaki para diyaloğu dikkat çekti.

Aynı zamanda sahnenin sonunda Koç’un ileride Fenerbahçe başkanı olacağının söylendiği görüldü.

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