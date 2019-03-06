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Şubat ayının zam şampiyonu taze fasulye oldu

18,16 ile çocuk için bot oldu.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:45
Şubat ayının zam şampiyonu taze fasulye oldu

18,16 ile çocuk için bot oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Doğu Marmara bölgesini kapsayan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinde Şubat ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 52,79 ile Taze Fasulye oldu. Taze fasulyeyi yüzde 34,53 artış ile marul, yüzde 20,43 artış ile maydanoz, yüzde 10,63 artış ile ıspanak, yüzde 8,29 artış ile patates oldu.


Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -18,16 ile çocuk için bot, yüzde -17,85 ile kadın için kazak, yüzde -16,70 ile domates, yüzde -15,02 ile patlıcan ve yüzde 11,39 ile kadın için bot oldu.


Fiyatı artan ürünlerin gıda ağırlıklı olduğu fiyatı düşenlerin ise kışlık giyecek olduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:45
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