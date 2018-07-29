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Şubat ayında PKK'ya katılmıştı! Teslim oldu

Şırnak'ta terör örgütü PKK üyesi bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

29 Temmuz 2018 Pazar 21:20
Şubat ayında PKK'ya katılmıştı! Teslim oldu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aile destekli ikna çalışmaları sonucunda bir terörist teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG adına faaliyet gösteren teröristin, şubat ayında örgüte katılan "Azad" kod adlı A.B. (19) olduğu öğrenildi. 

Teslim olan teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 21:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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