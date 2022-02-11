Şubat ayı meyve ve sebzeleri
Şubat ayında yetişen meyve ve sebzeler nelerdir? İşte cevabı...
Sebze ve meyveler büyüme ve gelişmeye yardımcı olur, deri ve göz sağlığı için temel öğeler içerir. Hücre yenilenmesi ve doku onarımı sağlarlar. Diş ve diş eti sağlığını korurlar. Kan yapımında görev yapan öğelerden zengindirler.
Şubat ayı meyve ve sebzeleri
Şubat ayında tüketilmesi gereken sebzeler
Kereviz, pırasa, karnabahar, ıspanak, lahana, marul, roka, biberiye, nane, maydanoz, tere, brüksel lahanası, pazı, havuç, şalgam, pancar, bal kabağı
Şubat ayında tüketilmesi gereken meyveler
Mandalina, portakal, elma, armut, yerli muz, ayva, nar, kestane