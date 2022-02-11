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Kadın - Aile Şubat ayı meyve ve sebzeleri
Kadın - Aile

Şubat ayı meyve ve sebzeleri

Şubat ayında yetişen meyve ve sebzeler nelerdir? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2022-02-11 12:25:00 - 2022-02-11 12:27:46
Şubat ayı meyve ve sebzeleri

Sebze ve meyveler büyüme ve gelişmeye yardımcı olur, deri ve göz sağlığı için temel öğeler içerir. Hücre yenilenmesi ve doku onarımı sağlarlar. Diş ve diş eti sağlığını korurlar. Kan yapımında görev yapan öğelerden zengindirler.

Şubat ayı meyve ve sebzeleri

Şubat ayında tüketilmesi gereken sebzeler

Kereviz, pırasa, karnabahar, ıspanak, lahana, marul, roka, biberiye, nane, maydanoz, tere, brüksel lahanası, pazı, havuç, şalgam, pancar, bal kabağı

Şubat ayında tüketilmesi gereken meyveler

Mandalina, portakal, elma, armut, yerli muz, ayva, nar, kestane

 

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