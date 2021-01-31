Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs salgını sebebiyle devlet iş verene pek çok destek sağlıyor. Söz konusu destekler arasında kısa çalışma ödeneği de yer alıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ayın kaçında yatıyor? Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman?
Kısa çalışma ödeneği ayın kaçında ödeniyor? Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman?
Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?
Pek çok kişi kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Konu hakkında beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" ifadesini kullandı.