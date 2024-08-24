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Gündem Suavi'nin PKK sicili kabarık çıktı! Özgür Özel çiçeklerle yanına koştu
Gündem

Suavi'nin PKK sicili kabarık çıktı! Özgür Özel çiçeklerle yanına koştu

Yeniakit Publisher
2024-08-24 20:16:00 - 2024-08-24 20:51:13
Suavi'nin PKK sicili kabarık çıktı! Özgür Özel çiçeklerle yanına koştu

Terör örgütü PKK'ya olan sempatisiyle bilinen Suavi'nin konserleri tepki çekerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Suavi'ye destek ziyaretinde bulundu.

Terör örgütü PKK'ya verdiği destek nedeniyle konserleri iptal edilen Suavi'ye desteğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel koştu.

Terör örgütü PKK'ya ve hapiste bulunan Selahattin Demirtaş'a destek verdiği bilinen Suavi'nin bazı konserlerine sert tepki gösterildi. CHP'li belediyeler bile konserleri iptal etmek zorunda kalınca, Suavi, CHP'li başkanları korkaklıkla suçladı.

Suavi'ye destek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, Suavi'yi çiçeklerle ziyaret etti.

Teröriste destek tweeti

Kobane'ye savaşmaya giden bir teröristin orda ölmesi üzerine, cesedinin Türkiye'ye getirilmesi çin bir tweet paylaşan Suavi, "Aziz'in günlerdir bekletilen ölü bedeni, sizin kabusunuz olacak zalimler ve Aziz'in o müthiş tebessümü er geç kapınızı çalacak!" yorumunda bulunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SUAVİ DAHA ÖNCE DE PKK'LI TERÖRİSTİN TAZİYESİNE GİTMİŞTİ

Resim

Daha önce de, Dağlıca Karakolu'nu basıp, 12 askerimizi şehid eden, 8 askerimizi kaçıran PKK'lı teröristlerin başındaki Yücel Halis etkisiz hale getirildiğinde, taziye ziyaretinde bulunan Suavi, tepkilere sebep olmuştu.. 

Özel'den Suavi'ye destek ziyareti

Özel, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Suavi'nin konserlerine yönelik saldırıları kınadı.

Suavi'yi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile beraber ziyaret eden Özel’in paylaşımı şu şekilde:

"Değerli sanatçımız Suavi’yi İstanbul’daki evinde ziyaret ettim. Suavi’nin konserlerine yönelik saldırıları kınıyor, sözde tepkiler nedeniyle daha önce planlanan konserlerinin iptal edilmesini de asla doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak da sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Sanatçıların, siyasi görüşleriyle, etnik kimlikleriyle, mezhepleriyle değil, sanatlarıyla, performanslarıyla ve yetenekleriyle ilgileniyoruz."

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