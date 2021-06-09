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Spor Suat Serdar'ı Marsilya istiyor
Spor

Suat Serdar'ı Marsilya istiyor

Fransız ekibi Marsilya Schalke'nin Türk asıllı Alman futbolcusu Suat Serdar'ı transfer etmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 05:41:00 -
Suat Serdar'ı Marsilya istiyor

Geçtiğimiz sezon Schalke'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar'ın talipleri artıyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre gurbetçi futbolcu son olarak Fransa'nın önde gelen ekiplerinden Marsilya'nın radarına girdi. Beyaz mavililerin başarılı orta saha oyuncusu ile yakından ilgilendiği belirtildi. Suat ile aynı zamanda Rennes ve Frankfurt da ilgileniyor.

Adı 3 büyüklerle anılıyordu

Schalke 04 ile geçtiğimiz sezon küme düşme üzüntüsü yaşayan 24 yaşındaki futbolcu lacivert beyazlılarla çıktığı 25 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. Almann ekibiyle sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan Suat Serdar'ın adı aynı zamanda Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş 'la da anılıyordu.

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