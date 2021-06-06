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Gündem Su yalağında oynayan ayılara Bakan Pakdemirli'den yorum
Gündem

Su yalağında oynayan ayılara Bakan Pakdemirli'den yorum

Tunceli’de ayıların kurulan su yalağında oynaması fotokapan ile görüntülendi. O anları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından “Ayılar halinden memnun” diye paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 10:40:00 -

Yaban hayatının yoğun olduğu Tunceli’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne (DKMP) bağlı ekipler "Su Kaynakları" projesi kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Daha öncede belirli noktalara su yalağı kuran ekipler, kent genelinde özellikle yaban hayvanlarının uğrak noktalarına su yalakları yerleştirerek, su bağlantısını gerçekleştirdi. Yalakların yanında yaban hayatının izlenmesi için fotokapanlarda kuruldu.

Foto kapan ile yalaklardan birinde oyun oynayan ayılar görüntülendi. Yalağın içerisine girerek oyun oynayan ayılar suyun tadını çıkardı. Yine foto kapana meraklı gözlerle bakan ayılar bir süre sonra ormanın içerisine girerek gözden kayboldu.

O anları da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘Ayılar halinden memnun’ diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yorumlar

Mertürk

Tarım bakanı olarak birde çiftçileri memnun edebilseniz.
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Okuyucu

Birde ÇİFTÇİYE verdiği zararı görseniz. Ayılar,Domuzlar karın doyurmuyor. Bağa, bahçeye,mala,mülke zarar Veriyor. Üremeleri kontrol altına alınmalıdır.
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