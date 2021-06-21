Su uyur, Siyonist İsrail uyumaz

Hasan Eğrigöz

Tüm dünyanın gözleri önünde Filistin’deki direniş karşısında acı bir yenilgi yaşayan ve ateşkes imzalamak zorunda kalan siyonist işgal rejimi, alçak saldırganlığına devam ediyor. İşgalci İsrail polisi, Hazreti Muhammed’e hakaret eden Yahudileri protesto etmek maksadıyla Kudüs’te yer alan Şam Kapısı’nda toplanan Filistinlilere sert müdahalede bulundu. Biber gazı ve coplarla kadın çocuk demeden Filistinlilere saldıran Siyonist İsrail polisi, olaylarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Güven olmaz

Daha önce hukuksuz bir şekilde Filistinlilerin evlerini yakıp yıkan, Müslümanlara yönelik keyfi gözaltı uygulayan siyonist işgalcilere tepki yağarken, Akit’e konuşan İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan, şunları dile getirdi: “Siyonist İsrail’in yaptığı zulümlerde bu kadar şımarmasının en büyük sebebi şu; Filistin’in arkasında durabilecek, halkı Müslüman olan ülkelerin yöneticilerinin basiretsizliği ve göbek bağlarının İsrail ya da Şeytan Üçgeni’nin elinde olması. Son demlerini yaşıyorlar o yüzden var güçleri ile saldırıyorlar. 4-5 yaşlarındaki çocukları bile tutukladılar. Bütün dünya ise hâlâ ‘3 Maymun’u oynuyor. Siyonist İsrail’e hiçbir zaman güven olmaz. Ateşkes dediler yine saldırdılar. Filistin hükümeti ile aşı takası anlaşması yaptı ama son kullanma tarihi yaklaşmış aşıları Filistin’e göndermek istedi. Güvenilmez olduğunu bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. İşgal ettiği Filistin topraklarında yıllardır zulüm uyguluyor. Binlerce Müslüman şehit oldu, Siyonistlerin zindanlarında kaldı” şeklinde konuştu.

Boyun eğmeyeceğiz

Filistinli gazeteci Zaher Elbek de, şunları ifade etti: “İşgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskıları tüm Dünya ülkeleri tarafından biliniyor. Ancak ne hikmetse Dünya, göz göre göre siyonistlerin bu baskıları karşısında sessiz kalmaya devam ediyor. İşgal rejimi; keyfi olarak baskı, gözaltı, tutuklama ve hatta öldürmeye varan insanlık dışı muamelelerini fütursuzca sürdürmeye devam etmektedir. İşgalciler, gerek Müslüman gerekse gayrimüslim olmak üzere Filistin davasına sahip çıkan, Filistin’i gerek sosyal medya ortamında gerekse geleneksel medyada insanlara hatırlatan tüm insanlar üzerinde hem karalama kampanyası hem de baskılarla bu hakikatleri susturmaya ve bastırmaya çalışıyor. Ancak bizler, yıllardır olduğu gibi bundan sonra da işgalcilerin baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Siyonist askerlerin baskıları, Filistinlilerin mücadeleci ruhunu daha da kabartmaktadır. Bizlerin tek isteği, her Müslümanın ortak davası olan Kudüs’ü, Gazze’yi, Filistin’i unutmaması ve bu davaya sahip çıkmalarıdır. Eğer bizler hakkıyla davamızı yayar ve davamıza sahip çıkarsak, Allah’ın izniyle aylar, yıllar bile geçmeden günler içerisinde mukaddes topraklar yeniden özgürlüğüne kavuşacaktır.”

