Su ürünleri av sezonu 1 Eylül’de açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2019-2020 su ürünleri av sezonun 1 Eylül 2019 tarihinde başlayacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 31 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Poyrazköy Balıkçı Barınağında “2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış” programının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, “Avcılık sezonu açılışında tüm kıyı illerimizde benzer nitelikte şenlikler ve etkinlikler düzenlenmektedir. Balıkçılarımız 1 Eylül 2019’da saatler gece yarısını gösterdiğinde Vira Bismillah diyerek denize açılacaklar. Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için av yasakları 15 Nisan 2019’da başlamıştı. Bu süre zarfında balıkçılar gemileri ile ağlarının bakımlarını yaptılar ve av sezonunun açılacağı bu günü adeta dört gözle beklediler.Akdeniz’de avcılık yapan balıkçılar için ise yeni av sezonu 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak” denildi.

Açılış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler tarafından denize sembolik olarak kalkan balığı yavrularının da bırakılacağı söylenilen açıklamada, kalkan balığının 15 Nisan ile 15 Haziran tarihleri arasında avcılığı yasak olup bu zamanlar dışında avlanmasına müsaade edilen minimum boy uzunluğunun 45 cm olduğu bilgisi verildi.

Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir işletilmesi ve stokların güçlendirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca son 10 yılda, 350balığın su kaynaklarına bırakıldığı açıklanan yazıda şu ifadelere yer verildi.

“Program alanının gerisinde yer alan bir stantta orkinos balığıyla birlikte diğer bazı türlerden deniz balıkları sergileniyor. Sergilenen balıklardan orkinos ülkemiz ihracatı ve Japon mutfağı açısından çok değerli bir balık ve ihracatının neredeyse tamamı Japonya’ya yapılıyor. Orkinos,avcılığı uluslararası düzeyde kotaya tabi olan bir balık türüdür. Ülkemizin avlayabileceği kota miktarı daha önceki yıllarda 419 ton iken, ülkemizin uluslararası platformda yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu elde ettiği başarılı çalışmalar neticesinde bu yıl için 1880 ton’a yükseltilmiş, ve ihracat miktarında da önemli artış sağlanmıştır Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması amacıyla balıkçıların uyması gereken su ürünleri avcılığıyla; tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçlarıyla ilgili bazı düzenlemeler getirmektedir. Balıkçıların bu düzenlemelere uygun avlanması, gelecek nesillere balıkların aktarılabilmesi için oldukça önemlidir. Yasal yollardan balık avcılığı yapan balıkçıların haklarının korunması, koruma ve kullanma dengesinin etkin kılınması için yasadışı avcılıkla mücadele edilmektedir. Balıkçılık sektörüne devlet tarafından sağlanan destekler bulunmaktadır. Su ürünleri sektörüne bu güne kadar güncel rakamlara göre yaklaşık 10 Milyar TL (1 Milyar 750 Milyon dolar) destekleme yapılmıştır”

Açıklamada, yetiştiricilik ürünleriyle birlikte Türkiye’nin su ürünleri konusunda net ihracatçı konumunda olduğunun altı çizilerek, “1 milyar dolar ihracat yapılmıştır ki bu rakam 2023 hedefiydi ve yakalandı. Yeni 2023 ihracat hedefi 2 milyar dolardır. Balıkçılarımız tarafından bin bir emek ve zahmetle avlanılan ve insan beslenmesinde özellikle çocukların gelişiminde, erişkin insanların sağlıklarının korunmasında ve sürdürülmesinde sayısız faydaları olan su ürünlerinin, sezonunda, halkımızın bol bol tüketmesi tavsiye edilmektedir.Vira Bismillah diyerek açılışı yapılan 2019-2020 balıkçılık sezonunun balıkçılarımız için bol ve bereketli olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.