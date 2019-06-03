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Su tasarrufunda iddialı Kale Smart'tan çevre dostu çözümler

Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik:- "Tasarımdan üretime, attığımız her adımda daha az su ve daha az enerji harcayarak, yarına daha iyi bir dünya bırakmayı hedefliyoruz"

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:09
Su tasarrufunda iddialı Kale Smart'tan çevre dostu çözümler

İSTANBUL (AA) - Subaru Corporation, doğrudan karbondioksit salınımı, yıllık yaklaşık 20 bin ton azalacak.

Subaru açıklamasına göre, karbondioksit salınımlarını düşürmek isteyen Subaru Corporation, bunun için üç farklı çalışma gerçekleştirecek. Subaru modelleri için Boxer motor ve şanzıman ürettiği Gunma Oizumi Üretim Tesisi’nde Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santralini kuracak.

Gunma'daki Üretim Tesisi'nde ve Tokyo Mitaka'daki ofisinde "Aqua Premium" hidroelektrik tesisi tanıtılacak. Şirketin Ebisu, Tokyo'daki Merkez Ofisi'nde ve Subaru Eğitim Merkezi’nde ise Green Power/Green Heat belgelendirme programı kullanılacak.

Subaru’nun Gunma Oizumi Üretim Tesisi’ne monte edilecek güneş enerjisi santralinin Mart 2020’de tamamlanıp elektrik üretmesi hedefleniyor.

Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali olacak olan bu santral yılda 1,145 megavat enerji üretebilecek. Bu santral sayesinde Subaru’nun Gunma Oizumi Üretim Tesisi yılda 2 bin 600 ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirecek.

Oizumi'deki Subaru Aksesuar Merkezi ile Kanto PDI Merkezi'nde sabit tüketimli güneş enerjisi sisteminin monte edilmesi ve bu elektriğin tesislerde kullanılması tesislerin karbondioksit salınımının yaklaşık yüzde 40'ına eşdeğer 330 ton karbondioksit salınımını azaltması bekleniyor.

Subaru, Gunma'daki Ana Üretim Tesisi’nin ve Mitaka'daki Tokyo Ofisi’nin enerji ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak için TEPCO Energy Partner şirketinin sunduğu "Aqua Premium" programına geçilecek. Bu program, hidroelektrik enerji üretimi yoluyla elektrik enerjisi sağlamanın yanında sıfır karbondioksit salınımına sahip bulunuyor. Bu hamlenin Subaru'nun karbondioksit salınımını yaklaşık 10 bin ton azaltacağı tahmin ediliyor.

Subaru ayrıca sıfır karbondioksit salınımlı ofisler hedefiyle Ebisu'daki merkez ofisinin ve Subaru Eğitim Merkezi'nin tükettiği elektrik ve ısınma için Yeşil Enerji/Yeşil Isı belgelendirmesi programından faydalanacak.

2017 yılında revize edilen Subaru Çevre Politikaları kapsamında Subaru, tüm operasyonlarında karbondioksit emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda şirket, 2016 yılındaki karbondioksit salınımını 2030 yılında yüzde 30 oranında azaltmayı planlıyor.

Halihazırda uygulanmakta olan tedbirlere eklenecek güneş enerjisi santrali ve hidroelektrik tesisi kurulması gibi yeni atılımlar sayesinde Subaru Corporation'ın doğrudan karbondioksit salınımı, yüzde 3 oranında, yıllık yaklaşık 20 bin ton azalacak. Bunun Mart 2021'de tamamlanması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:09
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