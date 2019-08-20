Su sıkıntısı giderildi Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis’te yaşanan su sorununun giderildiğini söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis’te yaşanan su sorununun giderildiğini söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana Kilis ve Kilislinin her türlü sıkıntısıyla yakından ilgilenen Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, son günlerde yaşanan su sıkıntısının giderilmesi adına çalışmaları bizzat takip etti. Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları neticesinde yaşanan su sıkıntısı giderildi.

Başkan Bulut, "Kilis Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek adına gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz Kilis’te yaşanan su sorununu gidermek adına dur durak bilmeden çalıştı ve su sıkıntısını giderdi" ifadelerini kullandı.

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