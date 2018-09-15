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Su sesi evlere de lazım

Su sesi huşu ve huzur veriyor...

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:53
Su sesi evlere de lazım

Evinizde kanser hastası varsa, ferah bir salonun ortasında bir minik havuzun olması gerektiği hiç aklınıza gelir miydi? Artık gelsin...

Bazı evlere ilk girildiği andan itibaren tuhaf bir huzursuzluk hissedilir, bazılarında ise neredeyse elle tutulur şekilde ferah bir hava hakimdir her köşesinde.

Çoğu defa bir sebep bulamayız bu bu durum için. Oysa tıpkı insan vücudundaki görünmeyen enerji dalgalarının doğru ya da yanlış kullanımında ortaya çıkan neticelerde olduğu gibi, mekanlara yerleştirilen eşyaların da yaydığı bir tür enerjisi olduğu belirtiliyor.

Evet eşyalar da enerji yayıyor.. İman ettik: Herşey O’nu tesbih ediyor...

İç huzurun, zenginliğin yaşanılan mekanların düzeniyle alakalı olduğuna dikkat çekiyor “feng shui..” O da kim diyeceksiniz.

Feng shui uzakdoğudan çıkıp Batı’da da yayılan bir akım. Feng shui’ye göre evde yeralan eşyalara ve o eşyaların yaydıkları enerji çeşitlerine bakarak evi, dolayısıyla kişinin hayatını yorumlamak mümkün...

Eğer bir rahatsızlık varsa yaşanılan yerde; bunun birbiriyle uyumsuz eşya enerjilerinden olması mümkün...

Diyelim ki ev sakinlerinden biri kanser hastası. Evinin orta yerinin düzenlemesinde, gerekirse havuz ve çiçekler tavsiye edilebilir. Çünki evin orta yeri sağlığı temsil ediyor.. Ve mümkün olduğu kadar temiz ve akışkan bir enerjinin hakim olması gerekiyor.

Bu düzenlemelerin bizim kültürümüze çok ters gelmeyecek uygulamalar olması dikkat çekici. Ulu Cami’deki mekan içinde tam orta yerdeki havuzu hatırlar mısınız.. Ya Kayseri ve Edirne Dar’üşşifa’sındaki su sesiyle tedavi yöntemini.. Akıl hastalarını Batı yakarken, biz buralarda su sesi ile tedavi ediyorduk.

Evinizi temizleyerek önce beyaz bir tuval haline getirin ki üstüne resim yapabilesiniz.. Sonra çiçeklere, su sesine yer açın..

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 16:53
  1. Kayseri
  2. Edirne
  3. su sesi
  4. huşu
  5. huzur
  6. kanser

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