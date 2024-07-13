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Kadın - Aile Su, şeker, lokum hepsinin bir nedeni var: Kahve geleneğinin sırrı! Zaten Türkler kullanıyor, sipariş veriyor
Kadın - Aile

Su, şeker, lokum hepsinin bir nedeni var: Kahve geleneğinin sırrı! Zaten Türkler kullanıyor, sipariş veriyor

Yeniakit Publisher
2024-07-13 09:28:00 - 2024-07-13 11:32:05
Su, şeker, lokum hepsinin bir nedeni var: Kahve geleneğinin sırrı! Zaten Türkler kullanıyor, sipariş veriyor

Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezlerinden biri de lezzetli ikramlardır. Sıklıkla tüketilen Türk kahvesi, her zaman yanında suyu ve lokumu ile ikram edilir. Binlerce senedir Zaten Türkler kullanıyor Peki neden Türk kahvesinin yanında tatlı ikram edilir?

Misafirler için özenle hazırlanan kahve, farklı tatlı atıştırmalıklar ile birlikte sunulur. Bu sunumda dikkat çeken şey, kahvenin yanında her zaman şekerli yiyecekler olmasıdır. Şeker yerine geçebilen atıştırmalıklara ne dersiniz? İşte detaylar.
Şeker ikramı
Şeker, içerisindeki maddeler sayesinde enerji vererek sevinç ve mutluluk vermesini sağlar. Alınan şeker miktarı değişkenlik gösterebilir ancak verdiği enerjinin uzun sürmediğini söyleyebiliriz. Türk kahvesinin yanında yapılan tatlı ikramı tıpkı "Tatlı yiyelim tatlı konuşalım" sözü gibidir.
Tatlı ikramı sayesinde misafirlerin hem ağzı tatlanır hem de keyifli, neşeli bir sohbet gerçekleştirebilirler. Şekerin sağlığa olan etkilerinin yanı sıra burada iyi bir paylaşım amacı uğruna gerçekleştirilen eylemler dikkat çeker.

Kahvenin yanındaki su ne anlama gelir?

Osmanlı döneminden bu zamana ulaşan geleneğin aslında hem mantıklı hem de ilginç bir tarafı var. Osmanlı'da ikram edilen kahve ve su, misafirin aç olup olmadığını ölçmek için kullanılırmış. Eğer misafir aç ise önce suyu, yok ise önce kahveyi içermiş.

Misafiri utandırmamak için düşünülen bu ince düşünce, Türk kahvesi ile devam ederek günümüze kadar ulaştı. Ayrıca kahvenin yanında su getirilmesi tüketilen acı kahvenin tadını ortaya çıkarır. Yani, kahvenin tadını daha iyi almak istiyorsanız mutlaka su içmelisiniz.

Lokum ikramı ne anlama gelir?

Kahvenin yanında yapılan lokum ikramı, yine ince düşünülen farklı anlamlardan birini taşıyor. Rivayete göre misafiri ağırlamanızdan memnun kalıp kalmadığını öğrenmek için lokum ikram edilirdi. Eğer misafir kahveden sonra lokumu yerse, ağırlamadan memnun kaldığını gösterirdi.

Günümüze kadar ulaşan bu gelenekte lokum, memnuniyeti dile getirmeden göstermenin farklı bir yoluydu. Aynı zamanda kahvedeki kafein miktarı, şeker ihtiyacının karşılanması için gerekli olabilir. Ancak aşırıya kaçmamakta fayda var.

Kahvenin yanında ikram edebileceğiniz farklı alternatifler

Özellikle hurma, kuru incir, kestane şekeri ve bitter çikolata ikram edebilirsiniz. Bu atıştırmalıkların birçoğunda doğal şeker bulunuyor. Doğal ve sağlıklı ikramlık alternatifler daha keyifli bir kahve tüketmenize destek olacak.

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