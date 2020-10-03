Su şebeke çalışması köyü karıştırdı! "Muhtar su vermiyor" iddiası

Karabük ilinin Yenice ilçesinin Değirmenyanı Köyünde, köy muhtarının ayrımcılık yapması nedeniyle su problemi yaşandığı iddia edildi.

Karabüknethaber.com'da yer alan haber göre, yaklaşık bin kişinin yaşadığı ve dağınık bir düzenin olduğu köyde, tek şebekeden su dağılımı yapılması yönünde bir çalışma yapıldığı belirtilirken bazı bağımsız su alan evlerin su borularının kesildiği ve su depoların da iptal edildiği öne sürüldü.

Su şebeke çalışmalarında köy halkı arasında ayrımcılık yaptığı iddia edilen Değirmenyanı Köyü Muhtarı İhsan Kurt'un, bazı köylülerin evine su vermemeye çalıştığı ve huzursuzluğu tırmandırdığı ileri sürüldü.

Karabük İl Özel İdaresi'nin ise muhtarın köylüler arasında yaptığı iddia edilen ayrımcılığa göz yumduğu yönünde şikayetler geldiği belirtiliyor.