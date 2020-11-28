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Yerel Su kuyusunda atalarının yazdığı 100 yıl önceki notları buldular
Yerel

Su kuyusunda atalarının yazdığı 100 yıl önceki notları buldular

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Gençali köylüleri, temizlemek için açtıkları içme suyu kuyusunda 1904 ve 1959 yıllarında şişe içinde bırakılan notlar buldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 19:40:00 -
Su kuyusunda atalarının yazdığı 100 yıl önceki notları buldular

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Gençali köylüleri, temizlemek için açtıkları içme suyu kuyusunda 1904 ve 1959 yıllarında şişe içinde bırakılan notlar buldu. 

Yeşilova'ya bağlı Gençali köyü sakinleri, 25 Ekim günü, içme suyu kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve borularını yenilemek istedi. Kapağını açıp içine girdikleri kuyuda, bir bölmeye yerleştirilmiş 2 şişe buldular. Kuyudan çıkardıkları şişeleri açtıklarında ise daha önce temizleyenlerin bıraktığı 1904 ve 1959 tarihlerinde yazılan notları buldular.

Biri Arapça diğeri Türkçe yazılı notlarda kuyuyu temizleyenlerin isimleri ile kuyunun nasıl temizlendiğinin yer aldığını gören köylüler, büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından da kendileri de kuyuya not bırakmaya karar verdi.

Köylüler, temizleme işleminin ardından 3,5 metre derinliğindeki kuyuya buldukları notları yeniden şişe içinde bıraktı. Şişelerin yanına da kendi isimleri ve temizlik tarihinin yazılı olduğu not ile Atatürk rozeti ve 5 TL koydu.

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