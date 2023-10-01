Şu kepazeliğe bakın! Ulan 28 Şubat'ın İslam düşmanı şerefsiz darbecileri bile daha vicdanlıydı

CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen, katıldığı bir TV programında imam hatip okullarının kapatılması gerektiğini söyledi. "Kuran kursları 18 yaşından büyükler için var olsun" ifadelerini de kullanan Öymen'e anladığı dilden cevap ise Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç'ten geldi. "Ulan 28 Şubat'ın İslam düşmanı şerefsiz darbecileri bile daha vicdanlıydı. Onların Kur'an yaş sınırı 12'ydi" ifadelerini kullanan Genç, yazısında şunları kaydetti:

"Peygamber soyundan geliyor" derler. Kunut Duaları'nı ayet zanneden o kişinin aslında hafız olduğu ortaya çıkar!?

Bir sürü garipler...

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"İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" diyen ateist Ramazan'da iftar sofrasında oruç açar, Adnan Menderes'in kabrini ziyaret edip orada bi'şeyler okur.

"Ninem başörtülü, dedem hafız, kaynım Şeyhülislam" muhabbeti her seçim öncesi zaten rutin.

Tam Şeriat ilan edecek kıvama geldiklerinde birden titreyip kendilerine gelirler. (Titreyiş genellikle seçimlerden sonra olur!)

Genetik kodlarına dönerler.

Ve sonra İslam karşıtlığına kaldıkları yerden devam ederler.

Bu, CHP'nin doğal devinimidir. Mevsim değişikliği gibidir. (Öztrak'a sorun. Büyük büyük dedelerinden bilir!)

Sülaleden CHP'li 'Öymen'lerin Örsan'ı aday oldu. Değişimci Örsan 'Devrimci hareketi' başlatacakmış.

Neymiş o devrimci hareket?

'Laiklik karşıtı hareketlerle' mücadele etmek.

İhtiyaç fazlası imam hatipler kapatılacak.

Din dersini kaldırılacak, yerine dinler tarihi dersi konacak.

18 yaş altı Kur'an kursuna gitmeyecek!..

***

Hoş geldiniz beyler...

Tanıştırayım, işte öz hakiki CHP.

Titredi ve kendine geldi.

18 yaşından önce Kur'an-ı Kerim öğretilmemeliymiş.

Ulan 28 Şubat'ın İslam düşmanı şerefsiz darbecileri bile daha vicdanlıydı. Onların Kur'an yaş sınırı 12'ydi. (Tövbe Estağfirullah)

Ve o kitapsızlık 1000 yıl sürecekti!

Örsan süre vermemiş ama. Kaç milenyum sürdürmeyi planlıyor acaba?!

Rakip laiklik çıkışı yaptı bir kere. Bye Kemal geri durur mu? (Ramazan'a daha var!..)

Önceki gün Cumhuriyet'i ziyaret etmiş. Mesaj vermiş:

"Laikliği her yerde, her ortamda savunduk. Elbette bundan sonra da savunmaya da devam edeceğiz."

Hah şimdi oldu işte.

"Laiklik yine elden gidiyeah!.."

Peki ya diğer değişimci aday Özgür Özel ne diyeah?..

Diyanet'in okul öncesi çocuklar için açtığı Kur'an Kursları'na; 'Ortaçağ zihniyeti' demişti.

Üstelik herkesten önce davranmış, Kur'an tehlikesine dikkat çekmişti. (Haşa Sümme Haşa...)

Birbirlerine rakipler ama bir mevzuda hemfikirler.

Bye Kemal'in de, değişimci adaylardan Özel'in de, sülaleden CHP'li Örsan'ın da Kur'an'la, İslam'la, Müslümanla derdi var.

***

Ne olursa olsun fabrika ayarlarına hep geri dönmüşlerdir.

Asla değişmezler...

İster değişimci de, ister gelenekçi,

İster kökten CHP'li olsun, ister devşirme CHP'li..,

Değişmeyen tek şey var CHP de,

O da İslam karşıtlığı...

Ötekini söyleyemiyorum, dava açıyorlar!.."