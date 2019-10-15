Su kefiri mayalama nasıl yapılır? En kolay su kefiri tarifi

Su kefiri nedir ve su kefiri yapılışı nasıldır? Kefir denince akla ilk gelen süt kefiridir. Ancak süt kefirinin yanında su kefiri de sağlıklı içecekler elde etmek için tercih edilmesi gereken bir fermente bir içecektir. Sağlıklı bir içecek hazırlamak istiyorsanız tercihiniz su kefirinden yana kullanmalısınız. Su kefiri sayesinde şekerle yola çıkıp neredeyse şekersiz bir içecek hazırlayabilirsiniz. Süt kefiri kadar faydalı olan su kefiri içtiğinizde sindirim sisteminizi ve bağışıklık sisteminizi koruyan fermente, probiyotik bir içecektir. su, şeker, şekerli bir meyve ve arzu ederseniz limon dilimleri kullanarak su kefiri hazırlayabilirsiniz.

Eğlenerek sağlıklı bir içecek hazırlamanın adı su kefiri olsa gerek. Her aşamasından ayrı bir keyif alacaksınız. Mesela şekerle yola çıkıp neredeyse şekersiz bir içecek elde edeceksiniz. Özellikle de değişik lezzetler yaratacağınız ikinci fermantasyon çok keyifli. Meksika'da ilk kez tatlı bir öz suyu olan kaktüslerden elde edilen su kefirine Japonlar buz kristali derken, ben de sağlık tanecikleri diyorum.

Su kefiri bütün aileniz için hazırlayacağınız en sağlıklı içecek. Süt kefiri kadar faydalı olan su kefiri içtiğinizde sindirim sisteminizi ve bağışıklık sisteminizi koruyan fermente, probiyotik bir içecektir. İçinde süt olmadığı için vejateryenler ve süt alerjisi (laktoz) olanlar da rahatça tüketebilir.

Su kefiri malzemeleri

1 litre temiz su

1 su bardağının dörtte biri kadar şeker

1 su bardağının dörtte biri kadar aktif kefir tanesi

2 adet kuru incir ya da gün kurusu kayısı veya 10 adet kuru üzüm

Yarım limon

Ve elbette bir cam kavanoz

Öncelikle kavanozunuzun iyice temiz olduğundan emin olun.

Su kefiri mayalama hazırlanışı

Cam kavanozun içine önce şekeri, ardından aktif kefir tanelerini koyun. Şeker ve kefirin içine incirleri (veya kayısı veya kuru üzüm) ve limon dilimlerini de ilave edin. Bir litre oda sıcaklığındaki suyu kefir tanelerinin üzerine ekleyin. Kavanozun ağzını streç filmle kapatın. Evinizin sıcaklığına göre mayalanma için 36-48 saat doğrudan güneş ışığı almayan karanlık bir yerde bekletin. Bu süre içinde şekerle beslenen kefirler çoğalacak. Mayalanmanın olup olmadığını anlamak için 24 saatlik süre içinde kavanozun içini kontrol edin. Eğer hafifçe salladığınızda kabarcıklar çıkıyorsa doğru yoldasınız. 24 saat sonra da karışımın tadına bakın. Eğer şeker tadı azaldıysa herşey yolunda demektir. Mayalanma süresinin sonunda plastik süzgeç ile cam bir sürahiye ya da kavanoza süzün.

Su kefiri bu şekilde içilmeye hazır hale gelmiştir (üstteki fotoğraf). Süzdüğünüz kefiri temiz su ile süzgeçin içinde yıkayın (içindeki tortulardan arındırmak için) ve yeniden mayalamak üzere kullanın. Kefiri mayalarken yarıya yarıya kahverengi veya beyaz şeker kullanabilirsiniz. Su kefirinin rengini kullandığınız şeker ve kuru meyvelerin rengi belirler. Esmer şekerle mayalarsanız kefir suyu da kefir taneleri kuruduklarında ya da aktif halde daha sarı bir renkte olacaktır.

Su kefiri mayalarını kurutup saklamak isterseniz kağıt havluyla kuruladıktan sonra toz şekere gömmeniz gerekir. İçinde tanecikler olan toz şeker derin dondurucuda 5-6 ay kadar saklanabilir. Derin dondurucudan çıkardığınız tanecikleri kullanmadan önce çözdürüp ardından yine şekerli suya koyarak aktifleştirmeniz gerekir.