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Aktüel Su kaynaklarımızı ‘damla sulama’ yöntemi ile korumalıyız
Aktüel

Su kaynaklarımızı ‘damla sulama’ yöntemi ile korumalıyız

Yeniakit Publisher
2024-03-06 15:08:00 -
Su kaynaklarımızı ‘damla sulama’ yöntemi ile korumalıyız

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde, "Toprak sağlığı ve iklim değişikliğine uyum" paneli düzenlendi.

Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, rektörlükte düzenlenen panelin açılış konuşmasında, tarımsal sulamada dünyada tarım sektörünün yüzde 75'inde yüzey sulama yönteminin kullanıldığını söyledi. Dünyada ve Türkiye'de tarım sektörünün suyun yaklaşık 4'te 3'ünü kullandığını aktaran Orta, "Hem ülkemizde hem dünyada maalesef önemli bir kullanım tarım sektörü tarafından gerçekleştiriliyor. Tarımda ciddi su kullanıyoruz" dedi.

Çiftçilerin sulama konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Orta, damla sulama ve toprak altı sulamanın teşvik edilmesi gerektiğine işaret etti. Orta, Türkiye'de kaynaktan alınan 100 litre suyun 60 litresinin iletim hattı veya tarla içlerinde kaybedildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin dünya geneline göre damlama sulama sistemlerini kullanma konusunda daha iyi durumda olduğuna dikkati çeken Orta, "Ülkemizde bu konuda daha iyi durumdayız. Yaklaşık olarak 23,5 milyon hektar tarım arazisinin 4'te 1'ini yaklaşık 6,6 milyon hektarını sulayabilir durumdayız. Sulanabilir arazilerimizin yaklaşık olarak yüzde 40'ını basınçlı sulama yöntemleriyle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. DSİ verilerine göre damla sulamada yüzde 17'ler gibi oldukça iyi noktadayız" diye konuştu. Yüzey sulama yöntemlerini kullanan çiftçilere bu alışkanlıklarını terk etmeleri gerektiği noktasında uyarıda bulunan Orta, damla sulama sistemlerinin bitkiye daha fazla fayda sağladığını ifade etti. Yağmurlama, damla sulama ve toprak altı sulama sistemlerinin önemli olduğunu vurgulayan Orta, günümüz teknolojisiyle çiftçilerin bitkinin suya ihtiyaç duyduğu zaman ve miktarı belirleyebileceğini ve bu sayede tasarruf yapabileceklerini kaydetti.

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