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Aktüel

Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sağlık personeli yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:35:35 -
Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sağlık personeli yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sağlık personeli itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Ataman Rama idaresindeki 22 AR 457 plakalı otomobil, İnece beldesinde yakınlarında yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.

Sürücü Rama, araçta sıkıştı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin kanalda olması nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Otomobil daha sonra iş makinesi ile havaya kaldırıldı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmada Rama sıkıştığı yerden çıkarılabildi.

Otomobilin lastiği, amortisörü ile bazı parçalarının koparak, çevreye yayıldığı görüldü.

Sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rama'nın aynı hastanede eczacı olarak görev yaptığı öğrenildi.


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