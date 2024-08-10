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Yaşam Su kabarcığı tespit edildi! Eğirdir Gölü'nde ilginç görüntü!
Yaşam

Su kabarcığı tespit edildi! Eğirdir Gölü'nde ilginç görüntü!

Yeniakit Publisher
2024-08-10 20:31:00 -

Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'nde ilginç görüntüler kaydedildi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan ve Isparta'nın da içme suyunun bir kısmının karşılandığı Eğirdir Gölü'nde su altından yüzeye çıkan, su kaynağı görünümünde su kabarcığı tespit edildi. Balık tutmak amacıyla göle açılan balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Eğirdir Gölü'nde oluşan kabarcığın su kaynağı olduğunu tahmin eden bölge halkı tespit çalışmaları için yetkililerden inceleme talep etti. EKO-BİR Müdürü Süleyman Can ve Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Köçükköse Barla Köyü ve Mahmatlar Köyü arasında yer alan Kaynarca bölgesinde oluşan su kabarcığının bulunduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. EKO-BİR teknesinde bulunan GPS cihazında yapılan ölçümlerde Eğirdir Gölünün açıklarında ortalama derinliği 5-6 metre gösterirken, su kabarcıklarının olduğu bölgede gölün derinliği 11 metre olarak ölçümlendi.

“Gaz olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz ama araştırılmasında fayda var”

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, bu kabartıların su kaynağı olabileceğinin yanı sıra gaz çıkış kaynakları olabileceğini de belirttiği konuşmasında, “Gördüğünüz gibi çok yoğun bir çıkış var. Su olma ihtimali de var ama kabarcıklardan oluşuyor. Ben geniş çaplı bir araştırma yapılmasını düşünüyorum. Dip zeminimizi ölçen makinamızda bir hattın olduğu ve bu hattın üzerinde yoğunlaşmanın çok olduğu görülüyor. Gaz olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz ama araştırılmasında fayda var. Dipteki oluşumların ne olduğu ile ilgili bilgi sahibi olmak için Üniversiteden destek alınabilir. Su mu? Yoksa gaz mı olduğu net olarak ortaya konulur. Gaz ise gazın hangi çeşidi olduğu ile ilgili net bir tespit ortaya konulabilir” dedi.

Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse ise; Kaynarca bölgesinde bulunan bu görüntülerin balıkçılar tarafından yıllardır su kaynağı olarak bilindiğini, hatta gölde iken içme suyunu bile buradan temin ettiklerini ifade ederek kaynarca bölgesinin acilen incelemeye alınması, bu bölgenin bilim adamları ve yetkililer tarafından araştırılması gerektiği vurgulandı.

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