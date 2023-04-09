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Siyaset Şu işe bakın! Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü CHP'den aday
Siyaset

Şu işe bakın! Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü CHP'den aday

Yeniakit Publisher
2023-04-09 13:51:00 -
Şu işe bakın! Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü CHP'den aday

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, Denizli'de CHP listelerinden milletvekili adayı gösterildi. Bir dönem, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürlüğünü de yapan Ün’ün nikâh şahitliğini Tayyip Erdoğan yapmıştı.

 

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, Denizli'de CHP listelerinden milletvekili adayı gösterildi.

Gezi kalkışması ve 17-25 Aralık yargı darbesinin ardından sosyal medyada iktidara yakın Twitter kullanıcılarından "Sağlam İrade" rumuzlu Taha Ün’ün eşi olan Sema Silkin Ün, sözde muhafazakârların ne denli savrulduklarının da kanıtı oldu. 

Bir dönem, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürlüğünü de yapan Ün’ün nikâh şahitliğini Tayyip Erdoğan yapmıştı.
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